मुंबई पुलिस बन ठगों ने की नौ दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट, गुरुग्राम की एक बुजुर्ग महिला से ठग लिए 13 लाख

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगों ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर गुरुग्राम में रहने वाली 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उनके बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लांड्रिंग में होने का भय दिखाते हुए नौ दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। खातों की जांच करने के नाम पर 13 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। रुपये वापस न मिलने पर धोखाधड़ी का अहसास हुआ और उन्होंने साइबर थाना पूर्वी में मंगलवार को केस दर्ज कराया।

फाेन कर बोला-अरेस्ट वारंट जारी किया गया है सेक्टर 58 में रहने वालीं शशि दत्ता ने साइबर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह यहां अकेली रहती हैं। उनके परिवार के अन्य लोग बाहर रहते हैं। बीते दिनों उनके पास अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने अपने आप को मुंबई पुलिस से बताया। कहा कि उनके बैंक खाते का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों में किया जा रहा है। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। उसने कहा कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है।

तब हुआ धोखाधड़ी का अहसास इसके बाद करीब नौ दिनों तक उनसे कई बार में खातों की जांच के नाम पर 13 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। बताया कि इस दौरान फर्जी पुलिस अधिकारी ने खातों के लेनदेन व अन्य कागजातों के बारे में जानकारी ली। यह भी कहा कि जांच पूरी होने के बाद रुपये वापस भेज दिए जाएंगे। लेकिन रुपये वापस न मिलने पर उन्हें धोखाधड़ी का अहसास हुआ। साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज पर जांच शुरू कर दी है।