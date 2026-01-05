Language
    गुरुग्राम में डिवाइडर से टकराने के बाद धू-धू कर जला ट्रक, बाल-बाल बचे ड्राइवर और क्लीनर

    By Vinay TrivediEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:07 PM (IST)

    डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक में लगी आग। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना क्षेत्र में एसपीआर रोड पर रविवार रात वाटिका चौक के पास तेज रफ्तार रेत से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक के केबिन में आग लग गई।

    घटना के दौरान ट्रक चालक और क्लीनिर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि, उन्हें हल्की चोटें भी आई हैं। प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से दोनों को छुट्टी दे दी गई।

    सड़क पर कम था यातायात

    एसपीआर रोड पर हुई यह घटना 12 बजे के बाद की बताई जा रही है। आग की लपटें काफी तेज थीं इससे ट्रक का केबिन पूरी तरह जल गया। आसपास के लोगों ने बताया कि उस समय सड़क पर यातायात कम था।

    राजस्थान नंबर का ट्रक जयपुर की तरफ से वाटिका चौक की तरफ जा रहा था, इसी दौरान वाटिका चौक के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। कुछ ही देर में ट्रक के केबिन में आग लग गई।ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।

    ईंधन रिसाव की आशंका

    वहां से गुजर रहे लोगों ने इसका वीडियो बनाकर पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर आग पर काबू पाया।बादशाहपुर थाना पुलिस ने बताया प्रारंभिक जांच में पता चला कि ट्रक तेज रफ्तार में था। डिवाइडर से टकराने के बाद यह पलट गया।

    शायद ईंधन का रिसाव हुआ, जिससे इसमें आग लगी। यह ट्रक राजस्थान के बेरी के रहने वाले दयाराम का था। उन्हें और क्लीनर को हादसे में हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है।

