गुरुग्राम में डिवाइडर से टकराने के बाद धू-धू कर जला ट्रक, बाल-बाल बचे ड्राइवर और क्लीनर
गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना क्षेत्र में एसपीआर रोड पर वाटिका चौक के पास रविवार रात रेत से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे के ब ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना क्षेत्र में एसपीआर रोड पर रविवार रात वाटिका चौक के पास तेज रफ्तार रेत से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक के केबिन में आग लग गई।
घटना के दौरान ट्रक चालक और क्लीनिर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि, उन्हें हल्की चोटें भी आई हैं। प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से दोनों को छुट्टी दे दी गई।
सड़क पर कम था यातायात
एसपीआर रोड पर हुई यह घटना 12 बजे के बाद की बताई जा रही है। आग की लपटें काफी तेज थीं इससे ट्रक का केबिन पूरी तरह जल गया। आसपास के लोगों ने बताया कि उस समय सड़क पर यातायात कम था।
यह भी पढ़ें- करोड़ों की चोरी करने वाले गिरोह का एक बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, नूंह में दिया था बड़ी वारदात को अंजाम
राजस्थान नंबर का ट्रक जयपुर की तरफ से वाटिका चौक की तरफ जा रहा था, इसी दौरान वाटिका चौक के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। कुछ ही देर में ट्रक के केबिन में आग लग गई।ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।
ईंधन रिसाव की आशंका
वहां से गुजर रहे लोगों ने इसका वीडियो बनाकर पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर आग पर काबू पाया।बादशाहपुर थाना पुलिस ने बताया प्रारंभिक जांच में पता चला कि ट्रक तेज रफ्तार में था। डिवाइडर से टकराने के बाद यह पलट गया।
शायद ईंधन का रिसाव हुआ, जिससे इसमें आग लगी। यह ट्रक राजस्थान के बेरी के रहने वाले दयाराम का था। उन्हें और क्लीनर को हादसे में हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है।
यह भी पढ़ें- गुरुग्राम की सड़कों के लिए 470 करोड़ का मेगा क्लीन-अप प्लान, 3800 किलोमीटर लंबी सड़कें होंगी धूल-मुक्त
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।