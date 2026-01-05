गुरुग्राम में डिवाइडर से टकराने के बाद धू-धू कर जला ट्रक, बाल-बाल बचे ड्राइवर और क्लीनर

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना क्षेत्र में एसपीआर रोड पर रविवार रात वाटिका चौक के पास तेज रफ्तार रेत से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक के केबिन में आग लग गई।

घटना के दौरान ट्रक चालक और क्लीनिर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि, उन्हें हल्की चोटें भी आई हैं। प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से दोनों को छुट्टी दे दी गई। सड़क पर कम था यातायात एसपीआर रोड पर हुई यह घटना 12 बजे के बाद की बताई जा रही है। आग की लपटें काफी तेज थीं इससे ट्रक का केबिन पूरी तरह जल गया। आसपास के लोगों ने बताया कि उस समय सड़क पर यातायात कम था।