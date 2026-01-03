Language
    गुरुग्राम में ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच कपलिंग टूटने से बड़ा हादसा, दबने से पंचायत समिति सदस्य की मौत

    By Vinay TrivediEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:14 PM (IST)

    गुरुग्राम के हसनपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां ट्रैक्टर-ट्रॉली की कपलिंग टूटने से अनियंत्रित ट्रैक्टर पलट गया। इस दुर्घटना में 40 वर्षीय पंचा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ट्रैक्टर हादसे में पंचायत समिती के सदस्य की मौत।

    विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। बादशाहपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में कपलिंग टूट जाने से अनियंत्रित ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चला रहे पंचायत समिति सदस्य की नीचे दबने से मौत हो गई। उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी। शनिवार दोपहर शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया।

    कपलिंग टूटने से हुआ हादसा 

    बादशाहपुर पुलिस के अनुसार 40 वर्षीय अजय कुमार हसनपुर गांव के पंचायत समिति सदस्य थे। शुक्रवार शाम वह ट्रैक्टर ट्राली से गांव में कहीं जा रहे थे। रास्ते में ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच कपलिंग टूट जाने से ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और वह पलट गया। इससे अजय कुमार नीचे दब गए।

    परिवार व आसपास के लोग उन्हें फौरन निजी अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि ट्रैक्टर के नीचे दबने से उनके गर्दन की हड्डी टूट गई थी।

