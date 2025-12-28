लखीमपुर में दिखा गुरुग्राम से चोरी कर भागा नेपाली गिरोह, नेपाल में भागने की आशंका; कैश और सोना चुराया

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 15 पार्ट एक स्थित कोठी से 55 लाख रुपये की नकदी और 25 तोले सोने के जेवर चोरी कर भागे नेपाली गिरोह के सदस्य अंतिम बार लखीमपुर जिले में देखे गए हैं। लखीमपुर से नेपाल की सीमा सटी हुई है। आशंका है कि आरोपित लखीमपुर के रास्ते नेपाल फरार हो गए। वहीं पुलिस भी आरोपितों का पीछा करते हुए उनकी तलाश में जुटी हुई है।

गिरोह में शामिल नेपाली युवक-युवती दो दिन पहले ही सेक्टर 15 पार्ट एक में रहने वाले नीरज गोयल के घर में काम करने आए थे। इन्होंने अपने आप को दंपती बताया। दोनों आरोपितों ने 25 दिसंबर की रात घर में रहने वाले दंपती और उनके बेटे को खाने में बेहोशी की दवा खिला दी। रात में पेचकस, लोहे की राड और प्लास से अलमारी के लाक को तोड़ा और लाखों का माल चोरी कर फरार हो गए। वह घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए थे।