लखीमपुर में दिखा गुरुग्राम से चोरी कर भागा नेपाली गिरोह, नेपाल में भागने की आशंका; कैश और सोना चुराया
गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट एक से 55 लाख रुपये नकद और 25 तोले सोने के जेवर चुराने वाला नेपाली गिरोह अंतिम बार लखीमपुर जिले में देखा गया है। आशंका है ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 15 पार्ट एक स्थित कोठी से 55 लाख रुपये की नकदी और 25 तोले सोने के जेवर चोरी कर भागे नेपाली गिरोह के सदस्य अंतिम बार लखीमपुर जिले में देखे गए हैं। लखीमपुर से नेपाल की सीमा सटी हुई है। आशंका है कि आरोपित लखीमपुर के रास्ते नेपाल फरार हो गए। वहीं पुलिस भी आरोपितों का पीछा करते हुए उनकी तलाश में जुटी हुई है।
गिरोह में शामिल नेपाली युवक-युवती दो दिन पहले ही सेक्टर 15 पार्ट एक में रहने वाले नीरज गोयल के घर में काम करने आए थे। इन्होंने अपने आप को दंपती बताया। दोनों आरोपितों ने 25 दिसंबर की रात घर में रहने वाले दंपती और उनके बेटे को खाने में बेहोशी की दवा खिला दी। रात में पेचकस, लोहे की राड और प्लास से अलमारी के लाक को तोड़ा और लाखों का माल चोरी कर फरार हो गए। वह घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए थे।
उन्होंने भागने के लिए एक गाड़ी भी बुलाई थी। सूत्रों के अनुसार आरोपित अंतिम बार लखीमपुर में देखे गए। आशंका है कि आरोपित उस रास्ते नेपाल की तरफ भाग गए। थाना पुलिस ने बताया कि आरोपितों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। दूसरी ओर यह भी पता चला है कि चार दिन पहले जिस एजेंसी के माध्यम से दोनों युवक-युवती घर में काम करने आए थे। उसके संचालक का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। संचालक गुरुग्राम से गायब है। उसकी तलाश भी की जा रही है।
