गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच के लॉकअप में बंद कैदी ने की आत्महत्या, घटना की जांच के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। फरुखनगर क्राइम ब्रांच द्वारा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए एक आरोपित ने शुक्रवार शाम लॉकअप में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने रजाई के कवर के माध्यम से जंगले से फंदा लगा लिया। क्राइम ब्रांच टीम फौरन आरोपित को सिविल रास्ता लेकर गई, यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी के बाद जांच के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृत आरोपित की पहचान राजस्थान के भिवाड़ी के रहने वाले 22 वर्षीय आसिफ इकबाल के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह 2022 से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। इसे पहले भी कई बार पकड़ा जा चुका था। कोर्ट ने भी दो मामलों में इसे सजा सुनाई थी। कुछ महीने पहले ही यह जमानत पर बाहर आया था उसके बाद उसने फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया था।

इसी चोरी के मामले में पूछताछ के लिए आरोपित को गिरफ्तार किया गया था। क्राइम ब्रांच टीम ने इसे लॉकअप में रखा था। शुक्रवार शाम जब मौके पर कोई नहीं था, तब आरोपित ने लाकअप में रखी रजाई के खोल को निकाला और जंगले से फंदा लगा लिया। जैसे ही टीम ने देखा फौरन उसे फरुखनगर सिविल अस्पताल ले जाया गया।

दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम में दर्ज थे चोरी के आठ मामले पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपित ने दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में चोरी की कई वारदात को अंजाम दिया। इस पर आठ केस दर्ज थे। गुरुग्राम और फरीदाबाद कोर्ट ने इसे एक साल पहले सजा सुनाई थी। इसके बाद यह जमानत पर छूट गया था। इसे गुरुवार को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था।