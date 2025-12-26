Language
    गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच के लॉकअप में बंद कैदी ने की आत्महत्या, घटना की जांच के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त

    By Aditya Raj Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:48 PM (IST)

    गुरुग्राम के फरुखनगर क्राइम ब्रांच लॉकअप में चोरी के आरोपित आसिफ इकबाल (22) ने रजाई के कवर से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गय ...और पढ़ें

    चोरी के आरोपित ने शुक्रवार शाम लॉकअप में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। फरुखनगर क्राइम ब्रांच द्वारा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए एक आरोपित ने शुक्रवार शाम लॉकअप में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने रजाई के कवर के माध्यम से जंगले से फंदा लगा लिया। क्राइम ब्रांच टीम फौरन आरोपित को सिविल रास्ता लेकर गई, यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी के बाद जांच के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया है।

    मृत आरोपित की पहचान राजस्थान के भिवाड़ी के रहने वाले 22 वर्षीय आसिफ इकबाल के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह 2022 से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। इसे पहले भी कई बार पकड़ा जा चुका था। कोर्ट ने भी दो मामलों में इसे सजा सुनाई थी। कुछ महीने पहले ही यह जमानत पर बाहर आया था उसके बाद उसने फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया था।

    इसी चोरी के मामले में पूछताछ के लिए आरोपित को गिरफ्तार किया गया था। क्राइम ब्रांच टीम ने इसे लॉकअप में रखा था। शुक्रवार शाम जब मौके पर कोई नहीं था, तब आरोपित ने लाकअप में रखी रजाई के खोल को निकाला और जंगले से फंदा लगा लिया। जैसे ही टीम ने देखा फौरन उसे फरुखनगर सिविल अस्पताल ले जाया गया।

    दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम में दर्ज थे चोरी के आठ मामले

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपित ने दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में चोरी की कई वारदात को अंजाम दिया। इस पर आठ केस दर्ज थे। गुरुग्राम और फरीदाबाद कोर्ट ने इसे एक साल पहले सजा सुनाई थी। इसके बाद यह जमानत पर छूट गया था। इसे गुरुवार को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था।

    मामले की जांच के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपित की मौत की जानकारी मिली है। मामले की जांच की जा रही है। इसके लिए मजिस्ट्रेट को भी नियुक्त कर दिया गया है। परिवार वालों को सूचना दी गई है। जांच में जो भी सामने आएगा, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।