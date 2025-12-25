गुरुग्राम: 10 करोड़ की अवैध विदेशी शराब मामले में सप्लायर गिरफ्तार, मुख्य आरोपित अब भी फरार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर के पास स्थित द ठेका वाइन शाॅप से नौ दिसंबर को 10 करोड़ रुपये की अवैध विदेशी शराब की बरामदगी के मामले में पुलिस ने सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पहचान फरीदाबाद के जल विद्युत नगर सेक्टर 21 के रहने वाले मुदित कुमार के रूप में की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कई जिलों में की जा रही छापेमारी बाली से सोमवार रात डिपोर्ट कर भारत लाए गए ठेका पार्टनर सुग्रीव से पूछताछ के बाद एसआईटी ने मुदित को गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने इस मामले में अब तक छह आरोपितों को पकड़ा है। मुख्य आरोपित सुरेंद्र अब भी फरार है। उसकी तलाश में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत समेत हरियाणा के अन्य जिलों में छापेमारी की जा रही है।

एसआईटी ने अब तक छह आरोपितों को पकड़ा आबकारी विभाग की टीम ने नौ दिसंबर की रात सिग्नेचर टावर चौक के नजदीक द ठेका नाम से संचालित शराब ठेके में छापेमारी कर लगभग 90 लाख रुपये की एक्साइज ड्यूटी की चोरी का भंडाफोड़ किया था। ठेके से छापेमारी के दौरान कुल 47,220 विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गईं थी। जिस शराब की बाेतलों को बरामद किया गया, उन पर होलोग्राम और ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स नहीं थी। मामले की जांच के लिए पुलिस आयुक्त ने एसीपी ईस्ट अमित भाटिया के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ने अब तक मामले में छह आरोपितों को पकड़ा है।

बाली से डिपोर्ट कराकर की गई गिरफ्तारी इसमें ठेका पार्टनर नारनाैल का रहने वाला अंकुश गोयल, फतेहाबाद का रहने वाला सुग्रीव कुमार, मैनेजर अजय कुमार, कैंटर ड्राइवर अजय और फर्जी बिल्टी तैयार करने वाला आरोपित मनोज शामिल है। ठेका पार्टनर सुग्रीव छापेमारी की सूचना के बाद गिरफ्तारी के डर से बाली फरार हो गया था। पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से इसे बाली से डिपोर्ट कराकर सोमवार रात दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। इसने पूछताछ में मुदित के बारे में जानकारी दी थी।

ठेके का लाइसेंस सुरेंद्र के नाम पर पूछताछ में पता चला कि मुदित पहले गुरुग्राम में ही एक अन्य वाइन सप्लायर के यहां काम करता था। इसके बाद यह सप्लाई के काम में जुट गया। इसके माध्यम से ही द ठेका वाइन शाॅप में विदेशी शराब की आपूर्ति की गई थी। एसआईटी सूत्रों के अनुसार सुग्रीव व मुदित से पूछताछ में कई और नाम सामने आए हैं। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि, अभी इस मामले में मुख्य आरोपित सुरेंद्र फरार है। ठेके का लाइसेंस सुरेंद्र के नाम पर है।

कस्टम बांड का करता था गलत प्रयोग एसआईटी के अनुसार फरीदाबाद से पकड़े गए आरोपित सप्लायर मुदित को चार दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कस्टम विभाग को शराब की रिक्वेस्ट भेजता था और फिर कस्टम विभाग उसकी मांग के अनुसार बांड टू बांड के माध्यम से शराब देता था।

जिस वाइन शाॅप के लिए शराब सप्लाई होती है, वहां से एक्साइज टैक्स व वैट टैक्स व होलोग्राम लगाकर सप्लाई करनी होती है, परंतु आरोपित मुदित व इसके अन्य साथी बांड टू बांड का गलत प्रयोग करके शराब को किसी अन्य जगह पर सप्लाई कर देते थे।