Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम: कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, दो राजमिस्त्रियों की मौत; ड्राइवर फरार

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:06 PM (IST)

    गुरुग्राम के पटौदी पुलिस स्टेशन इलाके में ऊंचा माजरा गांव के पास एक टोयोटा हिलक्स ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरुग्राम के पटौदी पुलिस स्टेशन इलाके में ऊंचा माजरा गांव के पास एक टोयोटा हिलक्स ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जागरण

    विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। गुरुवार दोपहर को पटौदी पुलिस स्टेशन इलाके में ऊंचा माजरा गांव के पास भोड़ा कला रोड पर एक टोयोटा हिलक्स ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतकों की पहचान नाहर सिंह और विक्रम कुमार के रूप में हुई है, दोनों पटौदी के नरहेड़ा गांव के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक, दोनों राजमिस्त्री का काम करते थे। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे, वे खाना खाने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से भोड़ा कला की ओर जा रहे थे।

    ऊंचा माजरा गांव के पास, पीछे से आ रही एक टोयोटा हिलक्स ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों लोगों को गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोग घायल लोगों को एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। परिवार की शिकायत के आधार पर, पटौदी पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गाड़ी को जब्त कर लिया है। ड्राइवर की तलाश जारी है।