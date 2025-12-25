गुरुग्राम: कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, दो राजमिस्त्रियों की मौत; ड्राइवर फरार

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। गुरुवार दोपहर को पटौदी पुलिस स्टेशन इलाके में ऊंचा माजरा गांव के पास भोड़ा कला रोड पर एक टोयोटा हिलक्स ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है।

मृतकों की पहचान नाहर सिंह और विक्रम कुमार के रूप में हुई है, दोनों पटौदी के नरहेड़ा गांव के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक, दोनों राजमिस्त्री का काम करते थे। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे, वे खाना खाने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से भोड़ा कला की ओर जा रहे थे।

ऊंचा माजरा गांव के पास, पीछे से आ रही एक टोयोटा हिलक्स ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों लोगों को गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोग घायल लोगों को एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।