गुरुग्राम में शादी का झांसा देकर फौजी ने युवती से किया दुष्कर्म, गर्भवती कर हुआ फरार; जांच में जुटी पुलिस
गुरुग्राम में एक फौजी पर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और गर्भवती होने पर छोड़कर फरार होने का आरोप लगा है। दिल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में इंटरनेट मीडिया के जरिए शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म और गर्भवती होने पर छोड़कर फरार होने का मामला सामने आया है। पीड़िता दिल्ली की निवासी है, जबकि आरोपित युवक फौजी बताया जा रहा है। उसे गुरुग्राम के अलग-अलग होटलों में मिलने के लिए बुलाता था। मामले में जीरो एफआइआर के बाद अब जांच गुरुग्राम सदर थाना पुलिस कर रही है।
पीड़िता ने आनंद पर्वत थाना पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसकी पहचान इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक युवक से हुई थी। आरोपित ने खुद को सेना का जवान बताया और शादी का झांसा देकर भरोसा जीत लिया। फरवरी 2025 को आरोपित ने उसे झाड़सा क्षेत्र स्थित एक होटल में बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद सेक्टर-47 स्थित एक होटल में भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया।
गर्भवती होने पर तोड़ा संपर्क
मई माह में पीड़िता को गर्भवती होने का पता चला। जब उसने यह बात आरोपित को बताई तो उसने संपर्क तोड़ दिया। नवंबर माह में पीड़िता के स्वजन ने उसका बढ़ा हुआ पेट देखा तो अस्पताल ले गए। वहां जांच में आठ माह की गर्भावस्था की पुष्टि हुई। इसके बाद पीड़िता ने जीरो एफआइआर दर्ज कराई।
