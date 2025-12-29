गुरुग्राम में शादी का झांसा देकर फौजी ने युवती से किया दुष्कर्म, गर्भवती कर हुआ फरार; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में इंटरनेट मीडिया के जरिए शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म और गर्भवती होने पर छोड़कर फरार होने का मामला सामने आया है। पीड़िता दिल्ली की निवासी है, जबकि आरोपित युवक फौजी बताया जा रहा है। उसे गुरुग्राम के अलग-अलग होटलों में मिलने के लिए बुलाता था। मामले में जीरो एफआइआर के बाद अब जांच गुरुग्राम सदर थाना पुलिस कर रही है।

