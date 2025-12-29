Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गुरुग्राम में शादी का झांसा देकर फौजी ने युवती से किया दुष्कर्म, गर्भवती कर हुआ फरार; जांच में जुटी पुलिस

    By Varun Trivedi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    गुरुग्राम में एक फौजी पर इंटरनेट मीडिया के माध्यम से युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और गर्भवती होने पर छोड़कर फरार होने का आरोप लगा है। दिल ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में इंटरनेट मीडिया के जरिए शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म और गर्भवती होने पर छोड़कर फरार होने का मामला सामने आया है। पीड़िता दिल्ली की निवासी है, जबकि आरोपित युवक फौजी बताया जा रहा है। उसे गुरुग्राम के अलग-अलग होटलों में मिलने के लिए बुलाता था। मामले में जीरो एफआइआर के बाद अब जांच गुरुग्राम सदर थाना पुलिस कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से ठिठुरा गुरुग्राम, सड़कों पर रेंगने को मजबूर चालक; दृश्यता 50 मीटर से भी कम

    पीड़िता ने आनंद पर्वत थाना पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसकी पहचान इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक युवक से हुई थी। आरोपित ने खुद को सेना का जवान बताया और शादी का झांसा देकर भरोसा जीत लिया। फरवरी 2025 को आरोपित ने उसे झाड़सा क्षेत्र स्थित एक होटल में बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद सेक्टर-47 स्थित एक होटल में भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया।

    गर्भवती होने पर तोड़ा संपर्क

    मई माह में पीड़िता को गर्भवती होने का पता चला। जब उसने यह बात आरोपित को बताई तो उसने संपर्क तोड़ दिया। नवंबर माह में पीड़िता के स्वजन ने उसका बढ़ा हुआ पेट देखा तो अस्पताल ले गए। वहां जांच में आठ माह की गर्भावस्था की पुष्टि हुई। इसके बाद पीड़िता ने जीरो एफआइआर दर्ज कराई।