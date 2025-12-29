Language
    घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से ठिठुरा गुरुग्राम, सड़कों पर रेंगने को मजबूर चालक; दृश्यता 50 मीटर से भी कम

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:37 AM (IST)

    गुरुग्राम में सोमवार सुबह घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन प्रभावित किया। कई इलाकों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही, जिससे वाहन चालकों को भारी पर ...और पढ़ें

    गुरुग्राम में घने कोहरे की चादर के बीच कॉलेज जाती छात्राएं। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। क्षेत्र में सोमवार सुबह घना कोहरा छाए रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरे की तीव्रता इतनी अधिक रही कि कई इलाकों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सर्दी का असर और बढ़ गया। ठंड और कोहरे ने वाहन चालकों की भी मुश्किलें बढ़ा दीं।

    सुबह के समय दिल्ली-जयपुर हाईवे, सोहना रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे और मानेसर की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर चलना पड़ा। कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए, जिससे ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और स्कूल बसों को देरी का सामना करना पड़ा।

    अलाव का लिया सहारा 

    तापमान में गिरावट के चलते सुबह और देर शाम ठिठुरन का अहसास बना रहा। खुले में काम करने वाले श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और सुरक्षा कर्मियों को सबसे अधिक परेशानी हुई। ठंड से बचाव के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया और गर्म कपड़ों का उपयोग बढ़ गया।

    मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सुबह के समय कोहरा बने रहने की संभावना है। तापमान में हल्की और गिरावट आ सकती है, जिससे सर्दी का असर और तेज होगा।