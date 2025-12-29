घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से ठिठुरा गुरुग्राम, सड़कों पर रेंगने को मजबूर चालक; दृश्यता 50 मीटर से भी कम

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। क्षेत्र में सोमवार सुबह घना कोहरा छाए रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरे की तीव्रता इतनी अधिक रही कि कई इलाकों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सर्दी का असर और बढ़ गया। ठंड और कोहरे ने वाहन चालकों की भी मुश्किलें बढ़ा दीं।

सुबह के समय दिल्ली-जयपुर हाईवे, सोहना रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे और मानेसर की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर चलना पड़ा। कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए, जिससे ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और स्कूल बसों को देरी का सामना करना पड़ा।