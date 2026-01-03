Language
    छापेमारी से बदला ट्रेंड! 29 अंकों की गिरावट के बाद 2025 में बढ़ा गुरुग्राम का लिंगानुपात; अभी भी चुनौती

    By Varun Trivedi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:26 PM (IST)

    गुरुग्राम में 2025 में लिंगानुपात बढ़कर 1000 लड़कों पर 901 लड़कियों तक पहुंच गया है, जो 2024 में 899 था। स्वास्थ्य विभाग की सख्ती और अवैध गतिविधियों प

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साल 2025 में जिले में बेटियों के जन्म दर के अनुपात में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले का लिंगानुपात बढ़कर प्रति 1000 लड़कों पर 901 लड़कियों तक पहुंच गया है।

    यह आंकड़ा साल 2024 में 899 था। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग की सख्ती के चलते इस बार मामूली लेकिन उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई, लेकिन इस वृद्धि को स्थाई और उच्च स्तर तक ले जाना विभाग के लिए वर्ष 2026 में भी चुनौती रहेगी।

    बता दें कि साल 2024 में स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के तमाम प्रयास व सख्ती के बावजूद लिंगानुपात में 29 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में गुरुग्राम का लिंगानुपात साल 928 से घटकर 899 तक पहुंच गया था।

    उच्चाधिकारियों ने इसका मुख्य कारण अवैध लिंग निर्धारण टेस्ट और तकनीकी समस्याओं को माना, जिसके बाद जिले में लिंगानुपात गिरने के कारणों को समझने के लिए सर्वेक्षण करवाया गया। भ्रूण प्रशिक्षण और गर्भपात करवाने वाले गिरोह पर विभाग की पूरी निगरानी की गई। उनकी जानकारी मिलने पर ट्रैप कर गिरोह को पकड़ा गया है।

    डिप्टी सीएमओ डाॅ. जय प्रकाश राजरीवाल के मुताबिक, 2025 में 17 जगहों पर छापेमारी कर टीमों ने मामले दर्ज करवाएं थी। इसमें 13 कार्रवाई एमटीपी किट की अवैध बिक्री, पीएनडीटी की तीन स्थानों पर रेड और एक एआरटी सेंटर पर छापाकर अवैध गतिविधियां पकड़ी गईं। अवैध तरीके से गर्भपात किट बेचने वाले केमिस्टों और सप्लायरों के खिलाफ सात से अधिक मामले दर्ज किए गए।

    अल्ट्रासाउंड जांच से पहले फार्म-एस की सख्ती बढ़ी

    शहर में चल रहे सभी एमटीपी और अल्ट्रासाउंड केंद्र स्वास्थ्य विभाग को गर्भवती महिलाओं से संबंधित जानकारी देने में मनमानी करते हैं। ऐसे में विभाग की सख्त निगरानी के बाद रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों को हर माह 5 तारीख को फार्म एस जिले के सीएमओ कार्यालय में जमा कराना पड़ता है।

    इसके बाद रिपोर्ट को शासन भेज दी जाती है। फार्म एस वह है, जो अल्ट्रासाउंड जांच से पहले संबंधित महिला को भरना पड़ता है। इसमें सारी डिटेल रहती है।

    पिछले 10 वर्षों का लिंगानुपात

    वर्ष लिंगानुपात
    2016 869
    2017 892
    2018 898
    2019 907
    2020 913
    2021 914
    2022 925
    2023 928
    2024 899
    2025 901

    जिला में लिंगानुपात और बेहतर हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। विभाग अवैध गर्भपात के खिलाफ सक्रिय है। जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विभाग के प्रयासों का सकारात्मक असर लिंगानुपात में सुधार के रूप में देखने को मिल रहा है।


    -

    - डाॅ. लोकवीर, प्रभारी सिविल सर्जन, गुरुग्राम