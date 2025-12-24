गुरुग्राम में 89 लाख के टैक्स बकाया पर चार संपत्तियां सील, पहले ही जारी किए गए थे नोटिस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की टीम ने मंगलवार को जोन एक में चार प्रॉपर्टी को सील किया। इन संपत्तियों पर कुल मिलाकर करीब 89 लाख रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया पाया गया। यह कार्रवाई टैक्स इंस्पेक्टर पंकज सलूजा के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा की गई। सील की गई प्रॉपर्टी सेक्टर-37 स्थित पेस सिटी-2, उद्योग विहार फेज-3 और सेक्टर-35 क्षेत्र में स्थित हैं। संबंधित प्रापर्टी पर 35 लाख 29 हजार 615 रुपए, 16 लाख 78 हजार 765 रुपए, 16,73,722 रुपए एवं 20 लाख 85 हजार 451 रुपए का प्रापर्टी टैक्स बकाया है।

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि इन सभी प्रापर्टी मालिकों को टैक्स भुगतान के लिए पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे। इसके बावजूद जब तय समय सीमा में टैक्स का भुगतान नहीं किया गया, तो निगम को सीलिंग की कार्रवाई करनी पड़ी।