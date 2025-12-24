Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में प्रदूषण फैलाने वालों पर नगर निगम का शिकंजा, 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:41 AM (IST)

    गुरुग्राम में प्रदूषण फैलाने वाले 274 उल्लंघनकर्ताओं पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए 14.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई शहर में ब ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रदीप दहिया, आयुक्त नगर निगम गुरुग्राम।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों के 274 मामलों में कुल 14.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निगम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार डस्टबिन का उपयोग न करने पर 170 व्यक्तियों पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। कचरा जलाने के 28 मामलों में 1.40 लाख रुपए, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन गतिविधियों से जुड़े 10 मामलों में 2.60 लाख रुपए तथा धूल उड़ाने वाली गतिविधियों के तीन मामलों में 75 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अतिरिक्त कचरा फैलाने के 9 मामलों में 45 हजार रुपए, प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखने के 51 मामलों में 7.90 लाख रुपए तथा बिना ढके निर्माण सामग्री रखने के 3 मामलों में 15 हजार रुपए के चालान किए गए हैं। निगम की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही हैं।

    18 मशीनें कर रही सड़कों की सफाई

    धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम द्वारा व्यापक स्तर पर उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत शहर की मुख्य सड़कों की सफाई मैकेनाइज्ड की जा रही है। इस कार्य के लिए 18 मशीनें रात्रि के समय सडक़ों की सफाई में लगी रहती हैं, ताकि दिन के समय यातायात बाधित न हो और धूल का प्रभाव कम किया जा सके। साथ ही सड़कों और पेड़ों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है।

    नगर निगम की दस ट्रक माउंटेड स्प्रिंकलर कम एंटी स्माग गन मशीनें प्रतिदिन शहर की विभिन्न सड़कों पर शोधित पानी का छिड़काव कर रही हैं। इनके अलावा टैंकरों के माध्यम से भी लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे हवा में मौजूद धूल के कणों को बैठाया जा सके।

     

    वायु प्रदूषण पर नियंत्रण नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। ग्रेप के तहत निर्धारित सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही नागरिकों से अपील है कि वे खुले में कचरा न जलाएं, निर्माण सामग्री को ढककर रखें और नगर निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर स्वच्छ व स्वस्थ गुरुग्राम के निर्माण में सहयोग दें।


    -

    प्रदीप दहिया, आयुक्त नगर निगम गुरुग्राम