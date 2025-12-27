Language
    31 दिसंबर की रात बिना टेंशन पी सकेंगे शराब, बार-क्लब वाले पहुंचाएंगे घर; कहां होगी ये व्यवस्था?

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:30 PM (IST)

    गुरुग्राम पुलिस ने नए साल के जश्न के लिए कमर कस ली है। 31 दिसंबर की रात शराब पीकर गाड़ी चलाने से रोकने के लिए बार-क्लब संचालकों को नोटिस जारी किए गए ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरुग्राम के लोगों के लिए पुलिस प्रशासन ने कर ली खास तैयारी।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर के लोगों ने जहां नए साल का जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर ली है तो पुलिस ने भी कमर कस ली है। शराब पीकर कोई हुड़दंग न करे या फिर कोई हादसा न हो, इसके लिए भी पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है।

    इसके साथ ही शहर के बार-क्लबों को भी नोटिस जारी किए गए हैं कि 31 दिसंबर की रात शराब पीने वाले लोगों पर निगरानी रखी जाए। वह शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, अगर गाड़ी चलाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी बार-क्लब संचालकों की भी होगी। पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी।

    31 दिसंबर की रात बड़ी संख्या में लोग बार-क्लबों में पार्टी करते हैं। वहीं कई बार 31 दिसंबर की रात ही हादसों व हुड़दंग की सूचना मिलती है। इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस तैयारी कर रही है। कुछ महीने पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर डीजीपी ओपी सिंह ने भी दूसरी तरह का रवैया अपनाने की सलाह गुरुग्राम पुलिस को दी थी।

    उन्होंने कहा था कि लोग शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, इसके लिए तरीके अपनाए जाएं। उसी तर्ज पर गुरुग्राम पुलिस 31 दिसंबर की तैयारी कर रही है। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि शहर के सभी बार-क्लब संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं, इसमें उनसे कहा गया है कि अगर उनके यहां शराब पीकर किसी ने गाड़ी चलाई तो बार-क्लब संचालकों पर भी कार्रवाई होगी।

    सभी बार-क्लब संचालकों को 168 बीएनएस के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि क्लब व बार में मौजूद बाउसरों को यह ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी न ले जाए। इसके लिए उन्हें व्यवस्था करनी होगी। लोगों को गाड़ी न चलाने की सलाह देकर उनके लिए टैक्सी का इंतजाम करना होगा। गाड़ियों की व्यवस्थाएं भी क्लब के बाहर करनी होगी।

    अगर कोई इसके लिए नहीं मानता है तो उसकी सूचना पुलिस को देनी होगी। एसीपी ट्रैफिक हाईवे व हेडक्वार्टर सत्यपाल कुमार ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस जगह-जगह तैनात होगी। कई जगहों पर नाकेबंदी की जाएगी। पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी जायजा लिया गया है। एमजी रोड पर वाहनों की आवाजाही कम करने को लेकर भी विचार किया जा रहा है। इस रोड पर काफी बार और क्लब हैं।

    तैनात रहेंगे तीन हजार पुलिसकर्मी

    डीसीपी हेडक्वार्टर डा. अर्पित जैन ने बताया कि इस साल की विदाई व नए साल के स्वागत पर 3000 पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की जाएगी। नए वर्ष के जश्न के दौरान शहर में बढ़ने वाली भीड़, कार्यक्रमों और नाइटलाइफ को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने विशेष सुरक्षा योजना तैयार की है।

    उन्होंने बताया कि 3000 पुलिसकर्मियों को विभिन्न स्थलों, मुख्य सड़कों, बाजारों, बार, क्लब क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर तैनात किया जाएगा।इस दौरान सभी डीसीपी और थाना प्रभारी स्वयं फील्ड में रहकर सुरक्षा प्रबंधन की निगरानी करेंगे। हुड़दंग, स्टंट और रोड रेज पर जीरो टलरेंस नीति अपनाई जाएगी। कोई भी व्यक्ति यदि हुड़दंग, नशे में उपद्रव, स्टंट, रोड रेज या सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध तत्काल एफआइआर दर्ज की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- गुरुग्राम: अरावली की तलहटी में चर्च निर्माण के विरोध में महापंचायत, युवाओं ने धर्मांतरण की साजिश का लगाया आरोप