न्यू ईयर पार्टी के लिए डांस पार्टनर ढूंढना पड़ा महंगा, खाते से उड़े हजारों रुपये; ऐसे ठगी का शिकार हुआ युवक

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नव वर्ष की रात जश्न मनाने के लिए एक युवक को डांस के लिए युवती की खोज आनलाइन करना महंगा पड़ गया। उसने आनलाइन वेबसाइट पर एक नंबर पर काल की। यह नंबर एक गिरोह का था। उसने युवक को लड़की देखने के बहाने सुशांत लोक बुलाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां गाड़ी में बिठाकर उसके साथ मारपीट की और दस हजार रुपये लूट लिए। युवक की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार को दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।



इस मामले में पीड़ित युवक ने 30 दिसंबर को आरोपितों के खिलाफ सेक्टर 29 थाने में शिकायत दी थी। 26 वर्षीय युवक ने शिकायत में कहा कि 28 दिसंबर को वह सेक्टर 29 स्थित एक क्लब में बैठा था।

29 दिसंबर को इसको काल कर लड़की देखने के बहाने सुशांत लोक बुलाया गया। यह बताए गए स्थान पर पहुंचा। वहां एक कार खड़ी मिली। जिसमें कर्ण, भविष्य व विशाल नाम के तीन युवक मौजूद थे। विशाल चालक सीट पर बैठा हुआ था। कर्ण ने इससे कहा कि लड़की आने वाली है, गाड़ी में बैठ जाओ। यह उनके झांसे में आकर गाड़ी में बैठ गया।

सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हुए आरोपी कुछ ही देर में विशाल ने गाड़ी चला दी और गाड़ी में बैठे कर्ण व भविष्य ने इससे गाड़ी में ही मारपीट की। पर्स व मोबाईल फोन छीन लिया। मोबाइल फोन के माध्यम से सात हजार रुपये बैंक खाते से ट्रांसफर कर लिए।पर्स से साढ़े तीन हजार रुपये नकद निकाले गए।

इसके बाद इसे एक सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए। मामले में कार्रवाई करते हुए सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच की टीम ने दो आरोपितों को पकड़ लिया। इनकी पहचान भविष्य और विशाल के रूप में की गई। दोनों राजस्थान के तिजारा के रहने वाले हैं। इन्हें तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है।

कम पैसे में ज्यादा पैसे कमाने का लालच आरोपितों ने कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के लालच में इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपित भविष्य एलआइआइटी कालेज अलवर से एमबीए कर रहा है और विशाल 12वीं पास करने का बाद कोई काम नहीं करता था। इनका साथी कर्ण गुरुग्राम में रहता है, जिसके कहने पर ये राजस्थान से गुरुग्राम आए थे और वारदात को अंजाम दिया था।