Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    न्यू ईयर पार्टी के लिए डांस पार्टनर ढूंढना पड़ा महंगा, खाते से उड़े हजारों रुपये; ऐसे ठगी का शिकार हुआ युवक

    By Vinay Trivedi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:28 AM (IST)

    नव वर्ष की रात जश्न के लिए डांस पार्टनर ढूंढना एक युवक को महंगा पड़ गया। उसने ऑनलाइन वेबसाइट पर संपर्क किया, जहाँ एक गिरोह ने उसे लड़की दिखाने के बहान ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरुग्राम में ठगी का अनोखा तरीका। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नव वर्ष की रात जश्न मनाने के लिए एक युवक को डांस के लिए युवती की खोज आनलाइन करना महंगा पड़ गया। उसने आनलाइन वेबसाइट पर एक नंबर पर काल की। यह नंबर एक गिरोह का था। उसने युवक को लड़की देखने के बहाने सुशांत लोक बुलाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां गाड़ी में बिठाकर उसके साथ मारपीट की और दस हजार रुपये लूट लिए। युवक की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार को दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    इस मामले में पीड़ित युवक ने 30 दिसंबर को आरोपितों के खिलाफ सेक्टर 29 थाने में शिकायत दी थी। 26 वर्षीय युवक ने शिकायत में कहा कि 28 दिसंबर को वह सेक्टर 29 स्थित एक क्लब में बैठा था।

    यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति पर कुल्हाड़ी से किया हमला, मरा समझकर मौके पर छोड़कर हुए फरार

    इसी दौरान उसने जस्ट डायल वेबसाइट पर उपलब्ध एक नंबर पर काल करके 31 दिसंबर की न्यू ईयर पार्टी के लिए डांस पार्टनर लड़की की मांग की तो उसी नंबर से इसके पास काल आया। बताया गया कि 31 दिसंबर को लड़की उपलब्ध करा दी जाएगी।

    29 दिसंबर को इसको काल कर लड़की देखने के बहाने सुशांत लोक बुलाया गया। यह बताए गए स्थान पर पहुंचा। वहां एक कार खड़ी मिली। जिसमें कर्ण, भविष्य व विशाल नाम के तीन युवक मौजूद थे। विशाल चालक सीट पर बैठा हुआ था। कर्ण ने इससे कहा कि लड़की आने वाली है, गाड़ी में बैठ जाओ। यह उनके झांसे में आकर गाड़ी में बैठ गया।

    सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हुए आरोपी

    कुछ ही देर में विशाल ने गाड़ी चला दी और गाड़ी में बैठे कर्ण व भविष्य ने इससे गाड़ी में ही मारपीट की। पर्स व मोबाईल फोन छीन लिया। मोबाइल फोन के माध्यम से सात हजार रुपये बैंक खाते से ट्रांसफर कर लिए।पर्स से साढ़े तीन हजार रुपये नकद निकाले गए।

    इसके बाद इसे एक सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए। मामले में कार्रवाई करते हुए सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच की टीम ने दो आरोपितों को पकड़ लिया। इनकी पहचान भविष्य और विशाल के रूप में की गई। दोनों राजस्थान के तिजारा के रहने वाले हैं। इन्हें तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है।

    यह भी पढ़ें- FASTag धारकों को बड़ी राहत, NHAI ने बंद की पहले से जारी फास्टैग के लिए KYC प्रक्रिया

    आरोपितों से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि इस वारदात का मास्टरमाइंड कर्ण है। जिसने जस्ट डायल वेबसाइट पर डांस के लिए लड़की उपलब्ध कराने की फर्जी सर्विस डाल रखी थी। शिकायतकर्ता युवक ने जिस नंबर पर काल किया गया था, वह कर्ण का नम्बर था।

    कम पैसे में ज्यादा पैसे कमाने का लालच

    आरोपितों ने कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के लालच में इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपित भविष्य एलआइआइटी कालेज अलवर से एमबीए कर रहा है और विशाल 12वीं पास करने का बाद कोई काम नहीं करता था। इनका साथी कर्ण गुरुग्राम में रहता है, जिसके कहने पर ये राजस्थान से गुरुग्राम आए थे और वारदात को अंजाम दिया था।

    इनके पास से तीन हजार रुपये बरामद किए गए। अभी कर्ण फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।