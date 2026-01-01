Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गुरुग्राम में नए साल के पहले दिन छूटी कंपकंपी, पूरा दिन सूरज तक नहीं निकला; शीतलहर को लेकर एडवाइजरी जारी

    By Vinay Trivedi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:11 PM (IST)

    नए साल का पहला दिन गुरुग्राम में बादलों और सर्द हवाओं से घिरा रहा, जिससे लोग ठिठुरते रहे। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। न्यूनतम तापमान 10 डि ...और पढ़ें

    Hero Image

    बादलों में घिरा रहा नए साल का पहला दिन, सर्द हवाओं से कांपे लोग।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नए साल का पहला दिन गुरुग्राम में बादलों से घिरा रहा। पूरे दिन सर्द हवाओं से कंपकंपी छूटती रही। कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इसके बाद हवा चलने से गलन महसूस हुई। जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शीतलहर चलने से सुबह-शाम गलन हो रही है। गुरुवार का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। बीते कई दिनों तक सुबह-सुबह घना कोहरा देखने को मिला, हालांकि, नए साल के पहले दिन हल्का कोहरा रहा, लेकिन दिनभर आसमान में बादल छाए रहे।

    पूरे दिन में एक बार भी सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। ग्रामीण के साथ-साथ शहरी इलाके के लोगों ने भी अलाव तापकर समय बिताया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले एक सप्ताह तक गुरुग्राम का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। इससे लोगों को कड़ी ठंड का सामना करना पड़ेगा।

    इस बीच, यातायात पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वे ठंड के मौसम में सावधानी से वाहन चलाएं और अपने वाहनों की नियमित जांच करें। प्रशासन ने भी लोगों को सलाह दी है कि वे ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें और अपने घरों में गर्मी के इंतजाम करें।

    ठंड व शीतलहर से बचने के लिए एहतियात बरतें जिलावासी: डीसी

    जिले में ठंड व शीतलहर से बचाव के लिए क्या करें और क्या न करें, इस सम्बन्ध में हरियाणा राज्य राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। बचाव संबंधी जानकारी देते हुए डीसी अजय कुमार ने लोगों से सचेत होकर शीतलहर आपदा से बचाव का आह्वान किया है।

    डीसी अजय कुमार ने कहा कि शीत लहर के समय यथासंभव घर के अंदर ही रहें, ठंडी हवा से बचने के लिये कम से कम यात्रा करें। रेडियो व अन्य मीडिया से मौसम की जानकारी लेते रहें। बुजुर्ग और बच्चों का ठीक से देखभाल करें एवं ऐसे पड़ोसी जो अकेले रहते हैं, विशेषकर बुजुर्ग लोगों का हाल चाल पूछते रहें।

    आने वाले दिनों में गुरुग्राम का तापमान

    दिन न्यूनतम तापमान (°C) अधिकतम तापमान (°C)
    शुक्रवार 7.4 16.3
    शनिवार 6.0 16.0
    रविवार 7.1 15.0
    सोमवार 7.0 15.2
    मंगलवार 6.1 15.3
    बुधवार 6.0 14.1

    ये सावधानियां बरतें

    • सर्दियों में गर्म कपड़े पहने रहें, आवश्यकता पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें
    • हाथों और पैरों को ढकें रहें, बच्चों का खास ख्याल रखें।
    • सर्दी और खांसी से बचने के लिए गर्म पानी पीतें रहें।
    • नियमित व्यायाम करने से शरीर को गर्मी मिलती है और सर्दी से बचाव होता है।

    कोहरे के कारण कई ट्रेने घंटों लेट

    कोहरे के कारण ट्रेनों की लेटलतीफी का सिलसिला भी चल रहा है। गुरुवार को भी कई ट्रेनें घटों की देरी से गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ट्रेनों के देरी से पहुंचने के कारण रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।शालीमार मालिनी एक्सप्रेस आधे घंटे, आला हजरत एक्सप्रेस आधे घंटे, बरेली भुज एक्सप्रेस एक घंटे, दिल्ली एक्सप्रेस आधे घंटे देरी से स्टेशन पर पहुंची।

    यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में न्यू ईयर पर ड्रंक ASI का कहर, VIP ड्यूटी में लगी पायलट गाड़ी को मारी टक्कर; चालक घायल