गुरुग्राम में खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ीं, नेहरू स्टेडियम का बेसमेंट बंद; इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स पर भी असर
गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम का बेसमेंट बंद होने से खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को भी परेशान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सिविल लाइंस स्थित नेहरू स्टेडियम में अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों की परेशानी कम नहीं हो रही है। स्टेडियम में पीडब्ल्यूडी की जांच रिपोर्ट के बाद एक और भवन को जर्जर घोषित कर दिया गया है।
खिलाड़ियों का भविष्य अधर में
इस भवन के बेसमेंट में भारोत्तोलन खिलाड़ी अभ्यास करने की सुविधा मिल रही थी। बिना किसी पूर्व सूचना दिए बेसमेंट को बंद कर दिया गया है। यहां करीब 15 से अधिक खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे। इन खिलाड़ियों में राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय खिलाड़ी शामिल हैं। इनको अभ्यास करने के लिए कोई दूसरी जगह उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जिसके चलते खिलाड़ियों के भविष्य अधर पर लटक गया है।
कई बरसों से खिलाड़ी अभ्यास कर रहे
रोहतक और बहादुरगढ़ में प्रशिक्षण के दौरान हादसे में खिलाड़ियों की मौत के बाद प्रदेश सरकार ने सभी खेल परिसरों में सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश जारी किए थे। इसके बाद जागे जिला खेल विभाग के जिम्मेदारों को डीएसओ कार्यालय के सामने स्थित इस जर्जर भवन की याद आई है। इस भवन के बेसमेंट में कोच मनीलाल यादव की निगरानी में कई बरसों से खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे।
पदक की दावेदारी भी कमजोर पड़ेगी
खिलाड़ी पीयूष, तुषार पुनिया, नंदिनी, निकिता, नंदिता समेत अन्य भारोत्तोलन खिलाड़ियों ने बताया कि वह आगामी राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों में से जुटे हुए थे लेकिन अब उनके पास अभ्यास के लिए जगह नहीं है। आगामी 18 दिसंबर को ओपन स्टेट चैंपियनशिप में प्रतिभाग करना है। इसके बाद 26 दिसंबर को चंड़ीगढ़ में इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स होना है। ऐसे में अभ्यास के अभाव में पदक की दावेदारी भी कमजोर पड़ेगी। विभाग की ओर से पल्ला झाल लिया गया है।
अभ्यासरत खिलाड़ियों ने जीत चुके हैं कई पदक
नेहरू स्टेडियम की इस जर्जर भवन के बेसमेंट में संसाधनों के अभाव में अभ्यास करके कई भारोत्तोलन खिलाड़ी पदक जीतकर जिला का नाम रोशन कर चुके हैं। यहां अभ्यासरत खिलाड़ी तुषार व नंदिता ने बताया कि वह राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। तुषार ने हरियाणा गेम्स व खेल महाकुंभ में सिल्वर पदक जीत चुके हैं।
"पीडब्ल्यूडी ने भवन को कंडम घोषित कर दिया है। वहां बेसमेंट में प्राइवेट कोच खिलाड़ियों को अभ्यास करा रहे थे। हादसे की आशंका के चलते भवन को बंद कराया गया है। फिलहाल हमारे पास कोई हाल नहीं है जिसे भारोत्तोलन खिलाड़ियों को उलब्ध कराया जा सके।"
-आरती सिंह, जिला खेल अधिकारी गुरुग्राम।
