पुराने गुरुग्राम को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की योजना में बड़ा बदलाव, लागत और समय की बचत के लिए लिया ये निर्णय

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। पुराने गुरुग्राम को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने अध्ययन के बाद तय किया है कि मेट्रो का दूसरा चरण भूमिगत नहीं बल्कि एलिवेटेड बनाया जाएगा। इसके पीछे मुख्य कारण लागत और समय दोनों की बचत है। जीएमआरएल जल्द ही इस फैसले की पूरी रिपोर्ट शहरी एवं आवास मंत्रालय को भेजेगा।

अधिकारियों के अनुसार, 31.5 किमी लंबे मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण में 15.3 किमी हिस्से का टेंडर जारी कर दिया गया है और काम भी शुरू हो चुका है। अगले 30 दिनों में दूसरे चरण का टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। भूमिगत निर्माण की स्थिति में लागत लगभग दोगुनी हो जाती, साथ ही स्टेशन बनाने के लिए सड़कें खोदने से लंबे समय तक जाम की समस्या बनती।