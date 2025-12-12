ग्रेटर एसपीआर के लिए जल्द शुरू होगा जमीन अधिग्रहण का काम, ग्रामीण क्षेत्राें की बेहतर होगी कनेक्टिविटी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव करने के लिए ग्रेटर एसपीआर के निर्माण को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। यह भोंडसी के नजदीक से गुरुग्राम-सोहना हाईवे से लेकर मानेसर से आगे दिल्ली-जयपुर हाईवे तक बनाया जाएगा। इसके ऊपर लगभग 12 हजार करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इसके निर्माण से नए गुरुग्राम के कई इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्राें की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बुधवार को स्थानीय सांसद व केंद्रीय योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने जिला प्रशासन, जीएमडीए एवं एचएचवीपी के अधिकारियों से कहा कि गुरुग्राम के शहरी यातायात के बढ़ते दबाव को दूर करने के लिए ग्रेटर एसपीआर का जल्द निर्माण आवश्यक है।