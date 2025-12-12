Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रेटर एसपीआर के लिए जल्द शुरू होगा जमीन अधिग्रहण का काम, ग्रामीण क्षेत्राें की बेहतर होगी कनेक्टिविटी

    By Aditya Raj Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:59 AM (IST)

    गुरुग्राम में ट्रैफिक कम करने के लिए ग्रेटर एसपीआर के निर्माण पर चर्चा शुरू हो गई है। भोंडसी के पास से गुरुग्राम-सोहना हाईवे से मानेसर से आगे दिल्ली-ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरुग्राम-सोहना हाईवे से लेकर मानेसर से आगे दिल्ली-जयपुर हाईवे तक बनाया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव करने के लिए ग्रेटर एसपीआर के निर्माण को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। यह भोंडसी के नजदीक से गुरुग्राम-सोहना हाईवे से लेकर मानेसर से आगे दिल्ली-जयपुर हाईवे तक बनाया जाएगा। इसके ऊपर लगभग 12 हजार करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इसके निर्माण से नए गुरुग्राम के कई इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्राें की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बुधवार को स्थानीय सांसद व केंद्रीय योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने जिला प्रशासन, जीएमडीए एवं एचएचवीपी के अधिकारियों से कहा कि गुरुग्राम के शहरी यातायात के बढ़ते दबाव को दूर करने के लिए ग्रेटर एसपीआर का जल्द निर्माण आवश्यक है।

    इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्रेटर एसपीआर बनने के बाद गुरुग्राम के नए सेक्टरों का यातायात का सीधा जुड़ाव दिल्ली-जयपुर हाईवे एवं केएमपी एक्सप्रेसवे से हो जाएगा।