    गुरुग्राम में कुख्यात अपराधी रजत के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने होटल को किया जमींदोज

    By Vinay Trivedi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:38 AM (IST)

    गुरुग्राम में कुख्यात अपराधी रजत के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। सरकारी जमीन पर बने होटल को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। यह कार्रवाई अवैध निर् ...और पढ़ें

    खेड़ा खुर्रमपुर गांव में कब्जा कर बनाए गए होटल को गिराती पुलिस टीम।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। इसी के तहत गुरुवार को भी एक और अपराधी की संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। फरुखनगर पुलिस टीम ने सरकारी जमीन पर कुख्यात अपराधी रजत द्वारा बनाए गए होटल को जमींदोज किया गया।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अपराधी का खाका तैयार किया गया था। बताया कि रजत खेड़ा खुर्रमपुर गांव का रहने वाला है। यह बचपन से ही आवारा किस्म के लोगों के संपर्क में आकर अपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा। लड़ाई-झगड़ा, लोगों में भय उत्पन्न करने तथा अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराधों में लगातार इसकी संलिप्तता रही है।

    आरोपित कई बार जेल जा चुका है। जांच में पता चला कि आरोपित ने पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अवैध कब्जा करके एक होटल बना रखा है। यहां से यह अवैध वसूली कर रहा था। गुरुवार को फरुखनगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संतोष कुमार की पुलिस टीम ने पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर मुजाहिदीन के सहयोग से अवैध होटल को ध्वस्त कर दिया।

