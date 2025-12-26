गुरुग्राम में कुख्यात अपराधी रजत के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने होटल को किया जमींदोज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। इसी के तहत गुरुवार को भी एक और अपराधी की संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। फरुखनगर पुलिस टीम ने सरकारी जमीन पर कुख्यात अपराधी रजत द्वारा बनाए गए होटल को जमींदोज किया गया।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अपराधी का खाका तैयार किया गया था। बताया कि रजत खेड़ा खुर्रमपुर गांव का रहने वाला है। यह बचपन से ही आवारा किस्म के लोगों के संपर्क में आकर अपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा। लड़ाई-झगड़ा, लोगों में भय उत्पन्न करने तथा अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराधों में लगातार इसकी संलिप्तता रही है।