गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक से कैप्टन उमंग भारद्वाज चौक तक बनेगी एलिवेटेड रोड, ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति

आदित्य राज, गुरुग्राम। हीरो होंडा चौक से कैप्टन उमंग भारद्वाज चौक तक की सड़क एलिवेटेड होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इस प्रोजेक्ट के लिए एस्टीमेट तैयार करना शुरू कर दिया है। एस्टीमेट अगले हफ्ते तक तैयार हो जाएगा, और प्लान से जुड़ी पूरी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) फंड देगी, जबकि NHAI कंस्ट्रक्शन का काम देखेगी।

एलिवेटेड रोड से लाखों लोगों को फायदा होगा। आसपास की कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम कम होगा। इससे इलाके में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में तेज़ी आएगी और प्रदूषण का लेवल भी कम होगा। साइबर सिटी में कई सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम रहता है। सबसे ज़्यादा जाम हीरो होंडा चौक से कैप्टन उमंग भारद्वाज चौक तक की सड़क पर लगता है। यह सड़क गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी हाईवे का हिस्सा है। सड़क के एक तरफ सेक्टर-37 इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ लगभग दो लाख लोग काम करते हैं। दूसरी तरफ सेक्टर-10A है। पास में कई कॉलोनियाँ हैं, साथ ही कादीपुर और बसाई इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं।

नतीजतन, इस सड़क पर 24 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है। दोनों चौकों के बीच की दूरी 2.2 किलोमीटर है। इस 2.2 किलोमीटर के हिस्से में सात से आठ चौराहे हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक गाड़ियाँ सड़क पर रेंगती हैं। इस 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में अक्सर आधे घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है।

शहर के ज़्यादातर हिस्सों के लोग, साथ ही पटौदी से रेवाड़ी जाने वाले लोग भी इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह, लाखों लोगों को रोज़ाना ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए GMDA या NHAI में से कौन एलिवेटेड रोड बनाएगा, यह साफ नहीं था। कुछ दिन पहले, राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने फैसला किया कि GMDA फंड देगी और NHAI कंस्ट्रक्शन का काम संभालेगी। मंत्री ने NHAI को एस्टीमेट तैयार करने का भी निर्देश दिया। निर्देशों के अनुसार, NHAI ने एस्टीमेट तैयार करना शुरू कर दिया है।

NHAI के अनुसार, इस प्रोजेक्ट पर लगभग 300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। एलिवेटेड सेक्शन में भी हर दिशा में तीन लेन होंगी, और नीचे की सर्विस लेन में भी दोनों तरफ तीन-तीन लेन होंगी। इससे नीचे ट्रैफिक जाम नहीं होगा। NHAI के एक अधिकारी ने कहा कि पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट के साथ, अगले हफ्ते बिना किसी देरी के जमा कर दी जाएगी।

कंस्ट्रक्शन का काम जल्द से जल्द शुरू होगा उद्यमी और आम लोग दोनों कहते हैं कि एस्टीमेट तैयार होने के बाद अगले कदम जल्द से जल्द शुरू किए जाने चाहिए। सेक्टर-10A के रहने वाले राजकुमार और नरेश पंडित कहते हैं कि हीरो होंडा चौक से कैप्टन उमंग भारद्वाज चौक तक सड़क एलिवेटेड होने के बाद इलाके का नज़ारा पूरी तरह बदल जाएगा। अभी हालत यह है कि घर से निकलने से पहले दस बार सोचना पड़ता है।

सेक्टर-37 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट केके गांधी कहते हैं कि सड़क एलिवेटेड होने के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रफ्तार तेज़ होगी। अभी सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना मुश्किल है। थोड़ी सी दूरी तय करने में भी बहुत समय लगता है। घर से फैक्ट्री या फैक्ट्री से काम के लिए कहीं और जाने से पहले दो बार सोचना पड़ता है। फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस के डायरेक्टर जनरल एडवोकेट आरएल शर्मा कहते हैं कि अगर पांच साल पहले सड़क एलिवेटेड हो गई होती, तो सेक्टर-37 इंडस्ट्रियल एरिया आज कहीं ज़्यादा विकसित होता। अब, इलाके में कोई भी दस बार सोचे बिना इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचता।