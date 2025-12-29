गुरुग्राम: नशे में धुत टैक्सी चालक का तांडव, दोपहिया वाहनों में टक्कर मारकर 5 को किया घायल; एक की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-चार इलाके में रविवार देर शाम नशे में धुत एक टैक्सी चालक ने तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में पांच लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सेक्टर-4 की मुख्य सड़क पर शाम को उस समय वाहनों और राहगीरों की आवाजाही थी। इसी दौरान टैक्सी चालक नशे की हालत में गाड़ी को लहराते हुए चला रहा था और सामने चल रही कई दुपहिया वाहनों को टक्कर मारता चला गया।