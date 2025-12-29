Language
    गुरुग्राम: नशे में धुत टैक्सी चालक का तांडव, दोपहिया वाहनों में टक्कर मारकर 5 को किया घायल; एक की हालत गंभीर

    By Varun Trivedi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:17 PM (IST)

    गुरुग्राम में नशे में धुत टैक्सी चालक का कहर।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-चार इलाके में रविवार देर शाम नशे में धुत एक टैक्सी चालक ने तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में पांच लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सेक्टर-4 की मुख्य सड़क पर शाम को उस समय वाहनों और राहगीरों की आवाजाही थी। इसी दौरान टैक्सी चालक नशे की हालत में गाड़ी को लहराते हुए चला रहा था और सामने चल रही कई दुपहिया वाहनों को टक्कर मारता चला गया।

    छह दोपहिया वाहनों से टकराई टैक्सी 

    बताया जा रहा है कि टैक्सी ने करीब छह दोपहिया वाहनों को अपनी चपेट में लिया जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और हादसे में वाहन लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने टैक्सी को रोककर चालक को पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया।

    पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। जहां एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपित के मेडिकल परीक्षण में नशे की पुष्टि हुई है। चालक से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।