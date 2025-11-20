गुरुग्राम के कारोबारी से 64 लाख की धोखाधड़ी, ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लगाया चूना

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगों ने गुरुग्राम में रहने वाले एक कारोबारी को गंभीर मामलों में फंसे होने का आरोप लगाते हुए डिजिटल अरेस्ट कर लिया और उनसे खातों की जांच करने के नाम पर 64 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। रुपये वापस न मिलने पर धोखाधड़ी का एहसास हुआ और कारोबारी ने साइबर थाना ईस्ट में केस दर्ज कराया।

डीएलएफ फेस चार में रहने वाले प्रदीप गुप्ता ने साइबर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 11 नवंबर को उनके पास अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने अपने आप को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। कहा कि उनके खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा रहा है। इसलिए उन्हें जांच में शामिल होना होगा।