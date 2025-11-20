Language
    गुरुग्राम के कारोबारी से 64 लाख की धोखाधड़ी, ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लगाया चूना

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:30 AM (IST)

    गुरुग्राम में एक व्यापारी को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर साइबर अपराधियों ने 64 लाख रुपये की ठगी की। अपराधियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर व्यापारी को डराया और पैसे मांगे। व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस लोगों से साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने की अपील कर रही है।

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगों ने गुरुग्राम में रहने वाले एक कारोबारी को गंभीर मामलों में फंसे होने का आरोप लगाते हुए डिजिटल अरेस्ट कर लिया और उनसे खातों की जांच करने के नाम पर 64 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। रुपये वापस न मिलने पर धोखाधड़ी का एहसास हुआ और कारोबारी ने साइबर थाना ईस्ट में केस दर्ज कराया।

    डीएलएफ फेस चार में रहने वाले प्रदीप गुप्ता ने साइबर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 11 नवंबर को उनके पास अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने अपने आप को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। कहा कि उनके खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा रहा है। इसलिए उन्हें जांच में शामिल होना होगा।

    ठगों ने उन्हें वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट कर लिया और खातों के लेनदेन व अन्य कागजातों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उनसे कई बार में 64 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी होने के बाद यह रुपये उन्हें वापस भेज दिए जाएंगे, लेकिन रुपये वापस न मिलने पर उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ। साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज पर जांच शुरू कर दी है।

