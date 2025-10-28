इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, लंदन से गिफ्ट भेजने के नाम पर गुरुग्राम की युवती से 2.50 लाख की ठगी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगों ने गुरुग्राम में रहने वाली एक युवती को झांसे में लेकर उससे ढाई लाख रुपये की ठगी कर ली। ठगों ने पहले इंस्टाग्राम पर उससे दोस्ती की। लंदन से महंगे गिफ्ट भेजने की बात कही। इसके बाद मुंबई कस्टम में कूरियर फंसने की जानकारी देकर उससे रुपये ट्रांसफर कराए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेक्टर 37 में रहने वाली युवती डाली ने साइबर थाना पश्चिम में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि बीते दिनों इंस्टाग्राम पर उनकी दोस्ती एक युवक से हुई थी। उसने खुद को लंदन में रहने वाला बताया था। बातों-बातों में दोस्ती बढ़ने के बाद युवक ने उसे लंदन से कुछ गिफ्ट भेजने की बात कही। गिफ्ट में मोबाइल फोन, ज्वेलरी समेत 40 लाख रुपये का सामान होने की जानकारी दी।

कुछ दिन युवती के पास अंजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने अपने आप को मुंबई कस्टम विभाग से बताया। कहा कि उनके नाम से लंदन से एक कूरियर आया है। इसमें महंगे सामान हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी।

कस्टम ड्यूटी नहीं देने पर उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके नाम पर युवती से कई बार में करीब ढाई लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। इसके बाद भी जब कूरियर उनके पास नहीं पहुंचा तो उन्हें धोखाधड़ी का अहसास हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

निवेश के नाम पर चार लाख रुपये की धोखाधड़ी एक अन्य मामले में साइबर ठगों ने निवेश के नाम पर गुरुग्राम में रहने वाले एक व्यक्ति से करीब चार लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित ने साइबर थाना पश्चिम में केस दर्ज कराया। राजीव नगर में रहने वाले गौरव ने साइबर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीते दिनों टेलीग्राम पर उनकी पहचान एक युवक से हुई थी।