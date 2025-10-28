Language
    इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, लंदन से गिफ्ट भेजने के नाम पर गुरुग्राम की युवती से 2.50 लाख की ठगी

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 01:55 PM (IST)

    गुरुग्राम में साइबर ठगों ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके एक युवती को लंदन से गिफ्ट भेजने के नाम पर ढाई लाख रुपये की ठगी की। ठगों ने कस्टम ड्यूटी के नाम पर कई बार में पैसे ट्रांसफर कराए। 

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर ठगों ने गुरुग्राम में रहने वाली एक युवती को झांसे में लेकर उससे ढाई लाख रुपये की ठगी कर ली। ठगों ने पहले इंस्टाग्राम पर उससे दोस्ती की। लंदन से महंगे गिफ्ट भेजने की बात कही। इसके बाद मुंबई कस्टम में कूरियर फंसने की जानकारी देकर उससे रुपये ट्रांसफर कराए।

    सेक्टर 37 में रहने वाली युवती डाली ने साइबर थाना पश्चिम में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि बीते दिनों इंस्टाग्राम पर उनकी दोस्ती एक युवक से हुई थी। उसने खुद को लंदन में रहने वाला बताया था। बातों-बातों में दोस्ती बढ़ने के बाद युवक ने उसे लंदन से कुछ गिफ्ट भेजने की बात कही। गिफ्ट में मोबाइल फोन, ज्वेलरी समेत 40 लाख रुपये का सामान होने की जानकारी दी।

    कुछ दिन युवती के पास अंजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने अपने आप को मुंबई कस्टम विभाग से बताया। कहा कि उनके नाम से लंदन से एक कूरियर आया है। इसमें महंगे सामान हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी।

    कस्टम ड्यूटी नहीं देने पर उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके नाम पर युवती से कई बार में करीब ढाई लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। इसके बाद भी जब कूरियर उनके पास नहीं पहुंचा तो उन्हें धोखाधड़ी का अहसास हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    निवेश के नाम पर चार लाख रुपये की धोखाधड़ी

    एक अन्य मामले में साइबर ठगों ने निवेश के नाम पर गुरुग्राम में रहने वाले एक व्यक्ति से करीब चार लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित ने साइबर थाना पश्चिम में केस दर्ज कराया। राजीव नगर में रहने वाले गौरव ने साइबर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीते दिनों टेलीग्राम पर उनकी पहचान एक युवक से हुई थी।

    उसने गौरव को कंपनियों में निवेश कर दोगुना मुनाफा कमाने का लालच दिया। इसके बाद उन्हें टेलीग्राम एप पर ही एक अन्य ग्रुप से जोड़ दिया गया। इसमें पहले से ही कई लोग थे। वह मुनाफे के स्क्रीनशाट डाल रहे थे। झांसे में आकर युवक ने भी कई बार में ठगों द्वारा दिए गए बैंक खाते में करीब चार लाख रुपये भेज दिए।