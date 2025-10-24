विदेशी स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर लाखों की ठगी, यूट्यूब देखने वाले हो जाएं सावधान
गुरुग्राम में एक युवक को विदेशी स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर 15 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। यूट्यूब पर मिले एक लिंक के जरिए वह एक वॉट्सएप ग्रुप से जुड़ा, जहां उसे 'कोनिफर इन' ऐप के माध्यम से निवेश का लालच दिया गया। शुरुआत में मुनाफा दिखने के बाद उसने 15 लाख रुपये का निवेश किया, लेकिन पैसे निकालने में असमर्थ रहा। साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। विदेशी स्टाक मार्केट में निवेश के नाम पर युवक से 15 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित को एप के जरिए अमेरिका, भारत और हांगकांग के स्टांक मार्केट में निवेश का दावा किया गया था। साइबर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
फरुखनगर के सिवाडी की ढाणी निवासी राकेश कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उन्हेंने स्टाक मार्केट में निवेश की जानकारी हासिल करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था। वहां से उन्हें एक लिंक मिला, जिस पर क्लिक करने के बाद वह एक वॉट्सएप ग्रुप से जुड़ गए। इस ग्रुप में स्टाक मार्केट से संबंधित जानकारी दी जा रही थी।
इस ग्रुप के सदस्यों के झांसे में आकर राकेश ने कोनिफर इन नामक एक एप डाउनलोड किया, जिसके जरिए भारत समेत विदेशी स्टाक मार्केट में निवेश का दावा किया गया था।
पीड़ित ने शुरुआत में 50 हजार रुपये का निवेश किया। जिसके बाद एप उनका मुनाफा बढ़ हुआ दिखाई दिया। इससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने बैंक खाते से कई बार कुल 15 लाख रुपये ट्रांसफर किए। इसके बाद जब उन्होंने मुनाफे के साथ पैसे निकालने की कोशिश की, तो एप से पैसे नहीं निकले।
यह भी पढ़ें- महिलाओं के कपड़े पहन जैन मंदिर में चोरी करने वाले दबोचे, आरोपियों के पास से चोरी का माल बरामद
ग्रुप की सदस्यों द्वारा बार-बार रुपये मांगने पर उन्हें ठगी का शक हुआ। इसके बाद उन्हाेंने साइबर थाना पुलिस को घटना की शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।