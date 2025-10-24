विदेशी स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर लाखों की ठगी, यूट्यूब देखने वाले हो जाएं सावधान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। विदेशी स्टाक मार्केट में निवेश के नाम पर युवक से 15 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित को एप के जरिए अमेरिका, भारत और हांगकांग के स्टांक मार्केट में निवेश का दावा किया गया था। साइबर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

फरुखनगर के सिवाडी की ढाणी निवासी राकेश कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उन्हेंने स्टाक मार्केट में निवेश की जानकारी हासिल करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था। वहां से उन्हें एक लिंक मिला, जिस पर क्लिक करने के बाद वह एक वॉट्सएप ग्रुप से जुड़ गए। इस ग्रुप में स्टाक मार्केट से संबंधित जानकारी दी जा रही थी।