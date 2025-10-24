महिलाओं के कपड़े पहन जैन मंदिर में चोरी करने वाले दबोचे, आरोपियों के पास से चोरी का माल बरामद
गुरुग्राम में अपराध शाखा फरुखनगर की पुलिस टीम ने जैन मंदिर में लाखों की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार कर अष्टधातु की प्रतिमा, दानपात्र, चांदी के मेरु और चोरी में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर चोरी की थी।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में अपराध शाखा फरुखनगर की पुलिस टीम ने जैन मंदिर में लाखों की चोरी की वारदात का बृहस्पतिवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दो चोर को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से मंदिर से चोरी अष्टधातु की प्रतिमा, दानपात्र व चांदी के चार मेरु के अलावा घटना में प्रयोग हुई बाइक बरामद कर ली है।
आरोपियों की पहचान फरुखनगर निवासी गौरव (19) व जिला महेंद्रगढ़ के कनीना निवासी आतिश (22) के रूप में हुई। आरोपी गौरव को अदालत से एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपित आतिश गुरुग्राम में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। दोनों योजनानुसार महिलाओं वाले वस्त्र (सलवार) पहनकर उपरोक्त अभियोग में चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया, ताकि ये पुलिस को गुमराह कर सके। चोरी करने के बाद इन्होंने वारदात को अंजाम देने के बद वस्त्रों (महिलाओं वाले) में आग लगाकर जला दिया था।
वहीं, बीती 17-18 अक्टूबर की दरमियानी रात फरुखनगर स्थित जैन मंदिर में अष्टधातु की प्रतिमा, दानपात्र व चार चांदी के मेरु चोरी की वारदात हुई थी। इस संबंध में शिकायत के आधार पर थाना फरुखनगर में सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में जांच के क्रम में अपराध शाखा फरुखनगर की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए चोरी के आरोपित गौरव व आतिश को काबू किया।
