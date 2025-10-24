Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रेवाड़ी में सचिवालय गेट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, हाथापाई की नौबत देख एक्शन में आए पुलिस अधिकारी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:04 PM (IST)

    रेवाड़ी के धारूहेड़ा पंचायत समिति में चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बैठक चुनाव अधिकारी की गैरमौजूदगी के कारण स्थगित कर दी गई। पंद्रह पार्षद एकजुट होकर सचिवालय पहुंचे थे। वार्ड नंबर-7 की पार्षद रीना के परिजनों ने सचिवालय के बाहर हंगामा किया और हाथापाई की नौबत आ गई। पार्षद रीना का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें वह अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने की बात कह रही हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में धारूहेड़ा पंचायत समिति में चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मामले में शुक्रवार को लघु सचिवालय में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। चेयरमैन के खिलाफ एकजुट 15 पार्षद सुबह 10 बजे सचिवालय सभागार पहुंच गए, लेकिन चुनाव अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण बैठक स्थगित कर दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, दूसरी ओर वार्ड नंबर-7 की पार्षद रीना की मां व उसके पति ने अन्य लोगों के साथ हंगामा कर दिया। सचिवालय के मुख्य गेट के सामने पार्षदों एवं रीना के परिजनों के बीच हाथापाई की नौबत आई गई। दूसरी ओर पार्षद रीना का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें वह अपनी मर्जी से चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में साथ रहने की बात कर रही है।

    बता दें कि धारूहेड़ा पंचायत समिति के चेयरमैन दलवीर के खिलाफ 22 में से 15 पार्षदों ने 19 सितंबर को उपायुक्त को शपथ पत्र देकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी। एडीसी राहुल मोदी ने 24 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक निश्चित की थी। इसके बाद से सभी 15 पार्षद भ्रमण पर निकल गए थे।

    इस बीच वार्ड नंबर-7 की पार्षद रीना के पति ने धारूहेड़ा पुलिस को शिकायत देकर उसकी पत्नी को अगवा करने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस का कहना था कि पार्षद रीना अपनी मर्जी से अन्य पार्षदों के साथ भ्रमण पर गई है।

    शुक्रवार को सुबह 10 बजे मिनी बस में सभी 14 पार्षद पहुंचे, लेकिन वार्ड नंबर-7 की पार्षद रीना इनमें नहीं थी। उसकी जगह एक अन्य महिला को घूंघट में सचिवालय सभागार में ले जाने का प्रयास किया। तभी रीना की मां, उसका पति व अन्य परिजन वहां पहुंच गए और जमकर बवाल काटा।

    यह भी पढ़ें- रेवाड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया सख्त अभियान, अब इन वाहन मालिकों की खैर नहीं

    वहीं, मौके पर मौजूद डीएसपी सुरेंद्र श्योराण, मॉडल टाउन थाना प्रभारी ने पार्षद रीना को समझाकर शांत कराया। करीब 20 मिनट के बाद बैठक स्थगित होने की सूचना के बाद सभी 15 पार्षद अलग-अलग गाड़ियों में सवार होकर भ्रमण पर निकल गए।