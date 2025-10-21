Language
    रेवाड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया सख्त अभियान, अब इन वाहन मालिकों की खैर नहीं

    By Pritam Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 04:15 PM (IST)

    रेवाड़ी पुलिस ने 13 से 19 अक्टूबर तक शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज आवाज में डीजे बजाने और लेन बदलने जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 44 वाहन चालकों का शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालान किया गया, जबकि 971 चालकों पर लेन बदलने के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है।

    रेवाड़ी पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसा

    जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिला पुलिस ने 13 से 19 अक्टूबर तक शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज आवाज में डीजे/प्रेशर हॉर्न बजाने, लेन बदलने के नियमों का उल्लंघन करने और शोर मचाने के लिए बुलेट-पटाखे फोड़ने के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।

    पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि इस सप्ताह रेवाड़ी पुलिस ने ड्रिंक-एंड-ड्राइव अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 44 वाहन चालकों के चालान काटे। कुछ लोग तेज आवाज में डीजे/प्रेशर हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, जिससे लोगों में दहशत और असुविधा होती है।

    प्रेशर हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने और बुलेट-पटाखे फोड़ने के लिए तीन वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, लेन बदलने के नियमों का उल्लंघन करने पर 971 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया।

    पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रेवाड़ी पुलिस जनता को आश्वस्त करती है कि शहर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने वाहनों पर काली फिल्म न लगाएँ।

    नशे में गाड़ी चलाकर अपनी या दूसरों की जान जोखिम में न डालें। पटाखे फोड़ने और बुलेट मोटरसाइकिल से ध्वनि प्रदूषण फैलाने से बचें। रेवाड़ी पुलिस सुरक्षित, अनुशासित और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।