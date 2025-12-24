Language
    गुरुग्राम: पानी के विवाद में बिल्डर मटीरियल सप्लायर पर चार राउंड फायरिंग, धमकी के बाद थार से आया हमलावर

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    गुरुग्राम में पानी के विवाद को लेकर एक बिल्डर मटीरियल सप्लायर पर हमला हुआ। एक थार गाड़ी में आए हमलावर ने सप्लायर पर चार राउंड फायरिंग की। यह घटना धमकी ...और पढ़ें

    बिल्डर मटीरियल सप्लायर की शिकायत पर खेड़कीदौला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। खेड़कीदौला थाना क्षेत्र के बार गुर्जर गांव में मंगलवार रात घर का पानी रास्ते में पहुंचने के विवाद में एक व्यक्ति ने बिल्डर मटीरियल सप्लायर चार राउंड फायरिंग की। हमले में वह बाल-बाल बच गया। सारी गोलियां घर के बाहर खड़ी कारों पर लगीं। आरोपित थार गाड़ी से आया था और हमले के बाद वहां से फरार हो गया। बिल्डर मटीरियल सप्लायर की शिकायत पर खेड़कीदौला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

    बार गुर्जर गांव में रहने वाले जयबीर राठी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि उनका बिल्डिंग मटीरियल सप्लाई का काम है। उनके घर का कुछ पानी रास्ते में जा रहा था। इसको लेकर गांव में ही रहने वाले दिनेश उर्फ धन्नी से विवाद था। मंगलवार रात करीब दस बजे जयबीर के पास दिनेश उर्फ धन्नी का फोन आया। उसने फोन पर घर का पानी रोकने की धमकी दी। नहीं रोकने पर गोली मारने की बात कही।

    इसके आधे घंटे बाद आरोपित थार गाड़ी से घर के बाहर आया। आरोपित ने फायरिंग शुरू की। वह घर के दरवाजे पर आए तो उन पर भी फायरिंग की। आरोपित ने इस दौरान चार राउंड गोलियां चलाईं। हमले में जगबीर बाल-बाल बच गए। इसके बाद दिनेश उर्फ धन्नी मौके से फरार हो गया। फायरिंग की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची।

    जांच में पाया गया कि चार गोलियां घर के बाहर खड़ी ब्रेजा व स्विफ्ट गाड़ी में लगी थी। मौके से चार खोल बरामद किए गए। खेड़कीदौला थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। उसकी तलाश की जा रही है। आरोपित पर पहले से भी दो केस दर्ज हैं। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।

