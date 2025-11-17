Gurugram AQI: गुरुग्राम की हवा अभी भी सांस लेने लायक नहीं, एक्यूआई 300 के पार
गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार जाने से हवा सांस लेने योग्य नहीं रही। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन हो रही है। निर्माण कार्य और वाहनों के धुएं से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी हो रही है। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठा रही है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दीवाली के बाद से ही गुरुग्राम के आसमान में छाई प्रदूषण की चादर छंटने का नाम नहीं ले रही है। इस रविवार को भी गुरुग्राम का एक्यूआई 301 रिकॉर्ड किया गया। शहर की हवा लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है।
प्रदूषित हवा के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हवा में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 दर्ज किया गया था। शनिवार को भी एक्यूआई इसी के आसपास था।
कई दिनों से गुरुग्राम जहरीली हवा की चपेट में है। रविवार सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गया। सुबह आसमान में स्मॉग छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। विशेषज्ञों ने शहरवासियों को सुबह और शाम के समय घर से बाहर टहलने से बचने की सलाह दी है।
इस स्तर के प्रदूषण में सांस संबंधी बीमारियों, आंखों में जलन और सीने में भारीपन जैसे खतरे काफी बढ़ जाते हैं। वहीं गले में खराश की समस्या भी बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए लोग, खासकर बच्चे और बूढ़े घरों में ही रहें। आवश्यक काम होने पर ही बाहर निकलें।
औद्योगिक गतिविधियों, भारी वाहनों की आवाजाही और धूल के कारण गुरुग्राम में प्रदूषण लगातार बढ़ा हुआ है। शहर में खुले में कूड़ा जलाने, सड़कों पर उड़ती धूल, निर्माण स्थलों पर लापरवाही और वाहनों का धुआं प्रदूषण बढ़ा रहा है। कई क्षेत्रों में कूड़े में आग लगाई जा रही है, जिससे हवा में जहरीले कण घुल रहे हैं।
शहर में अलग-अलग जगहों का एक्यूआई
- ग्वाल पहाड़ी: 361
- सेक्टर 51: 297
- टेरी ग्राम: 245
