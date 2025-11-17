Gurugram AQI: गुरुग्राम की हवा अभी भी सांस लेने लायक नहीं, एक्यूआई 300 के पार 

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दीवाली के बाद से ही गुरुग्राम के आसमान में छाई प्रदूषण की चादर छंटने का नाम नहीं ले रही है। इस रविवार को भी गुरुग्राम का एक्यूआई 301 रिकॉर्ड किया गया। शहर की हवा लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदूषित हवा के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हवा में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 दर्ज किया गया था। शनिवार को भी एक्यूआई इसी के आसपास था।

कई दिनों से गुरुग्राम जहरीली हवा की चपेट में है। रविवार सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गया। सुबह आसमान में स्मॉग छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। विशेषज्ञों ने शहरवासियों को सुबह और शाम के समय घर से बाहर टहलने से बचने की सलाह दी है।

इस स्तर के प्रदूषण में सांस संबंधी बीमारियों, आंखों में जलन और सीने में भारीपन जैसे खतरे काफी बढ़ जाते हैं। वहीं गले में खराश की समस्या भी बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए लोग, खासकर बच्चे और बूढ़े घरों में ही रहें। आवश्यक काम होने पर ही बाहर निकलें।