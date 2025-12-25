Language
    इनकार की सजा, शादी से मना करने पर गुरुग्राम में महिला के पेट में मारी गोली; यूपी से दोनों हमलावर गिरफ्तार

    By Vinay Trivedi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:40 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर 29 थाना क्षेत्र में शादी से मना करने पर एक विवाहित महिला को गोली मार दी गई। पुलिस ने दो आरोपियों को उत्तर प्रदेश के बड़ौत से गिरफ् ...और पढ़ें

    यूपी से दो आरोपियों को किया गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर 29 थाना क्षेत्र में शादी से मना करने पर विवाहित महिला को गोली मारने का मामला सामने आया है। गोली पेट में लगी थी। महिला का फिलहाल मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिला के बयान पर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। गुरुग्राम पुलिस ने जांच करते हुए गुरुवार को दो आरोपियों को उत्तर प्रदेश के बड़ौत से गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस के मुताबिक दिल्ली के नजफगढ़ की रहने वाली 25 वर्षीय महिला कल्पना गुरुग्राम के एमजी रोड स्थित एक क्लब में काम करती है। इनके पति ने थाने में इस मामले में केस दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया कि 19 दिसंबर को वह क्लब में नौकरी करने गई थीं।

    रात करीब एक बजे कल्पना का काॅल आया कि उन्हें संगम विहार के रहने वाले तुषार ने गोली मार दी है। इसके बाद उन्हें मैक्स अस्पताल ले जाया गया। पति ने बताया कि तुषार एक महीने पहले भी उनके घर गया था और झगड़ा गया था।

    सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले में जांच करते हुए गुरुवार को दो आरोपितों को बड़ौत से पकड़ लिया। इनकी पहचान संगम विहार के रहने वाले तुषार और शुभम के रूप में की गई। प्रारंभिक पूछताद में पता चला कि आरोपित तुषार दिल्ली में किसी निजी कंपनी में काम करता है।

    तुषार की कल्पना से लगभग छह महीने पहले दोस्ती हुई थी और कल्पना से शादी करना चाहता था। कल्पना बार-बार शादी करने से मना कर रही थी। इसके चलते तुषार ने पहले भी पीड़िता महिला के घर पर गोली चलाने की वारदात की थी।

    19 दिसंबर की रात भी पेट में गोली मारकर जानलेवा हमला किया। वारदात के समय वह आरोपी शुभम के साथ क्लब में आया था। दोनों आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।

