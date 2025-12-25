गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, अब तीन लेन की होगा उद्योग विहार सर्विस रोड 

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित हुई। अध्यक्षता एडीसी सोनू भट्ट ने की। इसमें ट्रैफिक व्यवस्था की मजबूती से लेकर सड़क सुरक्षा को लेकर क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कहां पर किन वजहों से ट्रैफिक का दबाव बन रहा है सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों से सुझाव भी मांगे गए।

बैठक में चर्चा की गई कि शंकर चौक के आसपास एट्रियम बिल्डिंग के नजदीक ट्रैफिक का दबाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। मौजूदा दो लेन की सड़क पर्याप्त नहीं है। ऐसे में उद्योग विहार सर्विस रोड को श्याम चौक से शंकर चौक तक दो लेन से बढ़ाकर तीन लेन करना आवश्यक है। पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए ग्रेड सेपरेटेड फुट ओवरब्रिज बनाने पर जोर देना होगा।

बैठक में जानकारी दी गई कि इस संबंध में एचएसआइआइडीसी, एनएचएआइ, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस और डीएलएफ ने संयुक्त रूप से साइट विजिट कर फुटपाथ बनाने सहित सड़क चौड़ीकरण के बारे में निर्णय लिया गया है। गोल्फ कोर्स रोड और अन्य प्रमुख स्थानों पर वाहन की अधिक गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड कैल्मिंग उपाय लागू किए जा रहे हैं। इफको चौक के फ्लाईओवर के नीचे महिलाओं और आम लोगों के लिए सार्वजनिक टायलेट की सुविधा प्रदान करने के लिए सुलभ और एमसीजी को कार्य करने का निर्देश दिया गया।

चालान के बाद भी ओवरलाेडिंग की शिकायत में कमी नहीं बैठक ओवरलोडिंग को लेकर चर्चा की गई। यह सामने आया कि लगातार चालान के बाद भी शिकायत कम नहीं। नवंबर में आरटीए और एनएचएआई के संयुक्त प्रयासों से कुल 233 वाहनों पर चालान किया गया। चालानों की राशि 1.62 करोड़ रुपये रही। दिसंबर में भी कार्रवाई जारी है। 144 वाहनों पर 1 करोड़ 3 लाख रुपये के चालान किए गए।

सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए कि वे ओवरलोडिंग वाले वाहनों के चालान डेटा समय पर जमा करें। यह भी सुझाव दिया गया कि वाहनों को सुपरदारी पर रिहा न किया जाए। सड़क सुरक्षा को लेकर 29 सितंबर से 16 नवंबर तक हुए निरीक्षण और चालान डेटा पर विचार किया गया।

इस अवधि में कुल 2,63,626 चालान किए गए, जिनमें प्रमुख उल्लंघन जैसे गलत दिशा में वाहन चलाना 18,131, गलत पार्किंग 18,169, बिना हेलमेट वाहन चलाना 55,061, सीट बेल्ट न पहनना 8,650, पीछे सवार बिना हेलमेट 60,239, शराब पीकर वाहन चलाना 3,890, अधिक गति 17,937, लाल बत्ती पार करना 1,191, मोबाइल का उपयोग 644, लेन बदलने के नियम का उल्लंघन 13,871, प्रदूषण प्रमाणपत्र न होना 44,724, नो एंट्री उल्लंघन 2,646, स्कूल बस से संबंधित उल्लंघन 801 और अन्य उल्लंघन 18,455 शामिल हैं। शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में 2,924 चालान ऐसे पाए गए हैं, जिनके खिलाफ चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित करने की सिफारिश की गई है।

ब्लैक स्पाट के नजदीक लगाई जा रही हैं स्ट्रीट लाइटें बैठक में जिला परिवहन अधिकारी एवं एसडीएम गुरुग्राम परमजीत चहल ने बताया कि जिले के सभी ब्लैक स्पाट और एक्सीडेंट हाटस्पाट पर सोलर स्ट्रीट लाइटें और हाई-मास्ट लाइटें लगाने का काम तेज़ी से चल रहा है। विशेष रूप से पचगांव चौक, इफको चौक, राजीव चौक, बिलासपुर चौक, बिनोला फ्लाईओवर, मानेसर बस स्टैंड, खेड़कीदौला टोल प्लाजा, शंकर चौक, वाटिका चौक, नर्सिंगपुर कट, एबियंस माल, सुभाष चौक, सिरहौल बार्डर, घामड़ोज टोल प्लाजा, कापड़ीवास बार्डर, एटलस चौक, एनएसजी कैंपस मानेसर और आइएमटी मानेसर चौक जैसे ब्लैकस्पाट पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए लाइट्स लगाई गई हैं। हाई रिस्क स्थानों जैसे रामपुरा चौक, 32 माइलस्टोन एंट्री, झाड़सा अंडरपास, केएमपी टोल पचगांव, सिग्नेचर चौक, हीरो होंडा चौक, फरुखनगर चौक, सेक्टर 42/43 मेट्रो स्टेश्न, जनपैक्ट चौक, सिधेश्वर चौक, खुशबू चौक, बख्तावर चौक और सेक्टर 4-7 चौक पर भी हाई-मास्ट लाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स स्थापित की गई हैं।

स्कूली बसों में सुरक्षा के ऊपर ध्यान नहीं बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि कई स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। आडिट के दौरान सीसीटीवी और जीपीएस की अनुपस्थिति, आपातकालीन दरवाजों की खराब स्थिति, प्रथम उपचार किट में एक्सपायरी दवाइयां, दस्तावेजों का अधूरा रख-रखाव, आपातकालीन नंबरों व स्कूल नाम का प्रदर्शन न होना तथा ड्राइवर-कंडक्टर का पुलिस सत्यापन न होना जैसी गंभीर कमियां पाई गईं। इन खामियों पर कार्रवाई करते हुए आरटीए द्वारा 96 चालान किए गए। बैठक में सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए कि स्कूल बसों का नियमित और सख्त आडिट किया जाए। स्कूलों के आसपास सुरक्षित स्कूल जोन विकसित करने, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित क्रासिंग, लेन मार्किंग, रोड फर्नीचर, फेंसिंग और बोलार्ड लगाने के निर्देश दिए गए।

हादसों पर रोक लगाने के लिए कदम भारी वाहनों से पीछे से टकराने (हिट फ्राम बैक) वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और संबंधित एजेंसियों की सख्त निगरानी और सक्रिय कदमों की योजना तैयार की गई है। एनएचएआइ और आरटीए के सहयोग से 32 एवेन्यू एंट्री, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खेड़की दौला, आइएमटी मानेसर और बिलासपुर चौक, विशेष ट्रैफिक निगरानी और सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं।