    जल्द घर लौटने का वादा कर निकले टैक्सी चालक की हत्या, किशनगढ़ बाईपास पर खड़ी कार में मिला शव; दो साथी फरार

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:53 PM (IST)

    गुरुग्राम में एक टैक्सी चालक की हत्या कर दी गई। चालक ने घर जल्दी लौटने का वादा किया था, लेकिन उसका शव किशनगढ़ बाईपास पर खड़ी कार की पिछली सीट पर मिला। ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, जागरण, पटौदी। पटौदी क्षेत्र के गांव जाटोली के रहने वाले टैक्सी चालक दीपक का शव सोमवार रात राजस्थान के किशनगढ़ में मिला। वह 18 दिसंबर से घर से लापता थे। किशनगढ़ बाईपास पर वैगनार कार की पिछली वाली सीट पर उनका शव पया गया। युवक के भाई की शिकायत पर राजस्थान पुलिस ने हत्या का मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही, शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया।

    दोस्तों के साथ निकले थे कहीं बाहर

    जटौली वार्ड एक के रहने वाले भाई संदीप के अनुसार दीपक टैक्सी चलाने का कार्य करते थे। वह 18 दिसंबर को अपने परिचित वार्ड एक के अरुण व वार्ड तीन के देशराज के साथ घर पर बिना कुछ बताए गए थे। इनमें अरुण किसान हैं और देशराज ने आरओ प्लांट लगा रखा है। संदीप के अनुसार, 18 दिसंबर की शाम साढ़े सात बजे दीपक की परिवार से बात हुई थी, उसने बताया था कि वह एक घंटे में घर पहुंच जाएगा, परंतु वह नहीं आया। बाद में उसका मोबाइल बंद मिला। साथ गए व्यक्तियों के भी मोबाइल फोन बंद मिले।

    कार में बदबू आने पर हुआ शक

    परिवार ने इस पर हेलीमंडी पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इधर 22 दिसंबर को परिवार को किशनगढ़ बास थाना पुलिस से सूचना मिली कि दीपक का शव बाइपास रोड पर खड़ी उसकी कार की पिछली सीट से मिला है। दरअसल, वहां कई दिन से खड़ी कार से बदबू आई तो राहगीर ने पुलिस को सूचना दी। शव की हालत बेहद खराब थी, शरीर फूल चुका था। चेहरा काला पड़ गया था और नाक के आसपास खून के निशान पाए गए। हालांकि, शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले।

    दोनों दोस्तों का मोबाइल ऑफ, हैं फरार

    बुधवार दोपहर किशनगढ़ बास पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया। संदीप ने किशनगढ़बास थाने में शिकायत देकर आशंका जताई कि देशराज और अरुण ने मिलकर दीपक की हत्या की है। फिलहाल, दोनों लोग फरार हैं और फोन भी बंद हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया और दोनों की तलाश शुरू कर दी है।

    दीपक चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर के थे और परिवार की जिम्मेदारी उसी पर थी। वह शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे हैं, जिनमें 13 वर्षीय बेटा और 11 वर्षीय बेटी शामिल है। घटना के बाद गांव जाटोली में शोक का माहौल है। परिवारवालों ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है।

