गुरुग्राम: मशरूम की खेती के लिए अनुदान राशि में बढ़ोतरी, किसानों को होगा फायदा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। राज्य सरकार ने बागवानी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए खास सब्सिडी योजनाएं लागू की हैं। इसी सिलसिले में मशरूम प्रोडक्शन यूनिट और मशरूम कम्पोस्ट यूनिट लगाने के लिए सब्सिडी की रकम काफी बढ़ा दी गई है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मशरूम प्रोडक्शन यूनिट/मशरूम कम्पोस्ट यूनिट के लिए सब्सिडी 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है।

जिला बागवानी अधिकारी नेहा यादव ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और योग्य किसानों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने जिले के किसानों से इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने और मशरूम की खेती जैसी फायदेमंद खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति मज़बूत करने की अपील की।