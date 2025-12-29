New Year में Cake खाने से पहले जान लें ये सच, इस तरह से बनी क्रीम बच्चों की आंतों और लिवर के लिए खतरनाक

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नए साल पर केक और मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। छेना, क्रीम और केक के नाम पर मिलावटी व केमिकल युक्त सामग्री बेची जा रही हैं। इन खाद्य सामग्रियों को खरीदने के पहले उसकी गुणवत्ता पर जरूर ध्यान दें।

घर पर बनी या प्रमाणित दुकानों की मिठाइयों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। नववर्ष के मौके पर करीब 20 क्विंटल केक की खपत का अनुमान है। विशेषज्ञों के अनुसार, इनका लंबे समय तक सेवन करने से लिवर, आंतों और पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।



बाजार में प्लम, चाकलेट, फ्रूट, एगलेस केक व पेस्ट्री की मांग सबसे अधिक है। इसके चलते आकर्षक रंग और पैकिंग में मिलावटी माल के सहारे केक तैयार कर बेचने का धंधा जोरों पर है। जानकारों के मुताबिक सारा खेल क्रीम की गुणवत्ता और रंगों को लेकर होता है।

सस्ते केक में दूध से बनी क्रीम की जगह एडिबल ऑयल से तैयार क्रीम का प्रयोग होता है। कई बार सीमा से अधिक रंगों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। इसके चलते यह क्रीम एडिबल होते हुए भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता।

बाजार में बिकने वाले छेना में बड़े पैमाने पर सिंथेटिक दूध और रिफाइंड का इस्तेमाल हो रहा है। इससे तैयार छेना देखने में अधिक सफेद, चमकीला और आकर्षक होता है, जिस कारण ग्राहक आसानी से इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे में इसका सेवन ठीक नहीं माना जाता है। हालांकि केक में मिलावट का अंदेशा देख विभाग चौकन्ना है।