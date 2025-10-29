गैंगस्टर सुनील सरढ़ानिया से पूछताछ जारी, दुबई से डंकी रूट से गया था कोस्टारिका
गुरुग्राम पुलिस गैंगस्टर सुनील सरढ़ानिया से पूछताछ कर रही है, जिसे कोस्टारिका से पकड़ा गया था। जांच में पता चला कि वह फर्जी पासपोर्ट से दुबई होते हुए डंकी रूट से कोस्टारिका पहुंचा था। हरियाणवीं गायक पर फायरिंग और हत्या के मामले में उसका नाम सामने आया था।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मध्य अमेरिका के कोस्टारिका से पकड़कर लाए गए गैंगस्टर सुनील सरढ़ानिया से सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच रिमांड के दौरान पूछताछ में जुटी है। इस दौरान पता चला कि वह जब फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भागा था तो वह हवाई मार्ग से पहले दुबई गया था। यहां से वह 15 देशाें की यात्रा करने के बाद डंकी रूट से कोस्टारिका पहुंचा था।
हरियाणवीं गायक राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग, उसके दोस्त रोहित शौकीन की हत्या और प्रॉपर्टी डीलर कंपनी के आफिस पर फायरिंग के मामले में सुनील सरढ़ानिया और दीपक नांदल का नाम सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस व एसटीएफ कार्रवाई कर रही थी।
इसी दौरान उसका फर्जी पासपोर्ट रिवोक कराया गया। इसके बाद एजेंसियों के माध्यम से इस आरोपित को कोस्टारिका में पकड़कर भारत भेजा गया। रविवार सुबह इसे क्राइम ब्रांच ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर पांच दिन के रिमांड पर लिया था।
पूछताछ में यह भी पता चला है कि इसके भारत से भागने और वहां रहने खाने के लिए दीपक नांदल ने ही फंडिंग की थी। दोनों की दोस्ती काफी पुरानी है। फिलहाल पुलिस इससे दीपक नांदल के बारे में जानकारी उगलवा रही है। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि रिमांड के दाैरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- Sunil Sardhania: पिता की हत्या के बाद राह हुई मुश्किल, कैसे अपराध जगत का कुख्यात चेहरा बना सुनील सरढ़ानिया
यह भी पढ़ें- दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार गैंग्स्टर सुनील सरधानिया 5 दिन की रिमांड पर, फर्जी पासपोर्ट पर भाग गया था विदेश
यह भी पढ़ें- गैंगस्टर सुनील सरढ़ानिया गिरफ्तार, ज्यूरिख से डिपोर्ट कर लाया गया भारत; हरियाणवी गायक फाजिलपुरिया पर की थी फायरिंग
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।