गैंगस्टर सुनील सरढ़ानिया से पूछताछ जारी, दुबई से डंकी रूट से गया था कोस्टारिका 

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मध्य अमेरिका के कोस्टारिका से पकड़कर लाए गए गैंगस्टर सुनील सरढ़ानिया से सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच रिमांड के दौरान पूछताछ में जुटी है। इस दौरान पता चला कि वह जब फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भागा था तो वह हवाई मार्ग से पहले दुबई गया था। यहां से वह 15 देशाें की यात्रा करने के बाद डंकी रूट से कोस्टारिका पहुंचा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरियाणवीं गायक राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग, उसके दोस्त रोहित शौकीन की हत्या और प्रॉपर्टी डीलर कंपनी के आफिस पर फायरिंग के मामले में सुनील सरढ़ानिया और दीपक नांदल का नाम सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस व एसटीएफ कार्रवाई कर रही थी।

इसी दौरान उसका फर्जी पासपोर्ट रिवोक कराया गया। इसके बाद एजेंसियों के माध्यम से इस आरोपित को कोस्टारिका में पकड़कर भारत भेजा गया। रविवार सुबह इसे क्राइम ब्रांच ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर पांच दिन के रिमांड पर लिया था।