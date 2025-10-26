दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार गैंग्स्टर सुनील सरधानिया 5 दिन की रिमांड पर, फर्जी पासपोर्ट पर भाग गया था विदेश
दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर सुनील सरधानिया को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। वह फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके विदेश भाग गया था। अदालत ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर उसके अपराधों और नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाएगी।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा के कुख्यात गैंग्स्टर सुनील सरधानिया को रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे दोपहर में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। सुनील, मूलत: सोनीपत के सरधाना गांव का रहने वाला है, मध्य-अमेरिका के कोस्टा-रिका से भारत लौट रहा था, जब उसे एयरपोर्ट पर धर दबोचा गया। वह राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और रोहित शौकीन की हत्या जैसे संगीन मामलों में वांछित था।
सुनील हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, लेकिन 2024 में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद फर्जी दस्तावेजों पर सुनील सिंह के नाम से पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया था। फर्जी पासपोर्ट दिल्ली के न्यू अशोक नगर, वसुंधरा एनक्लेव के पते पर बनवाया गया था।
उसके खिलाफ हरियाणा के जींद, रोहतक, गुरुग्राम, झज्जर, हिसार, सोनीपत, अंबाला, भिवानी, पंचकूला और उत्तर प्रदेश के बागपत व आगरा में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट और डकैती जैसे 24 मामले दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक, गुरुग्राम पुलिस और विदेशी एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई के दबाव में सुनील भारत लौट रहा था।
दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उससे अन्य आपराधिक वारदातों और सहयोगियों के बारे में पूछताछ कर रही है। इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगने की उम्मीद है।
यह भी पढ़ें- गुरुग्राम: गैंगस्टर दीपक नांदल गिरोह के दो शूटर गिरफ्तार, एमएनआर बिल्डर्स ऑफिस पर बरसाई थीं 25 गोलियां
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।