दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार गैंग्स्टर सुनील सरधानिया 5 दिन की रिमांड पर, फर्जी पासपोर्ट पर भाग गया था विदेश

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा के कुख्यात गैंग्स्टर सुनील सरधानिया को रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे दोपहर में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। सुनील, मूलत: सोनीपत के सरधाना गांव का रहने वाला है, मध्य-अमेरिका के कोस्टा-रिका से भारत लौट रहा था, जब उसे एयरपोर्ट पर धर दबोचा गया। वह राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और रोहित शौकीन की हत्या जैसे संगीन मामलों में वांछित था।

सुनील हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, लेकिन 2024 में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद फर्जी दस्तावेजों पर सुनील सिंह के नाम से पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया था। फर्जी पासपोर्ट दिल्ली के न्यू अशोक नगर, वसुंधरा एनक्लेव के पते पर बनवाया गया था।