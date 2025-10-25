Language
    गुरुग्राम: गैंगस्टर दीपक नांदल गिरोह के दो शूटर गिरफ्तार, एमएनआर बिल्डर्स ऑफिस पर बरसाई थीं 25 गोलियां

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:52 PM (IST)

    गुरुग्राम पुलिस ने गैंगस्टर दीपक नांदल गिरोह के दो शूटरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एमएनआर बिल्डर्स के कार्यालय पर 25 गोलियां चलाई थीं। यह हमला फिरौती के उद्देश्य से किया गया था। पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित एमएनआर बिल्डर्स कंपनी के आफिस पर 18 सितंबर की रात ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में गैंग्स्टर दीपक नांदल गिरोह के दो शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ सेंट्रल यूनिट गुरुग्राम की टीम ने दोनों को अलग-अलग जगहों से पकड़ा। इनकी पहचान सोनीपत के कांसडी गांव के नरेंद्र और रोहतक के जनता काॅलोनी के रहने वाले मोहित के रूप में की गई। दोनों दीपक नांदल के लिए कई सालों से काम कर रहे थे।

    एसटीएफ के अनुसार, गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित एमएनआर बिल्डर के आफिस पर करीब 20 से 25 राउंड गोलियां चलाई गई थीं। इंटरनेट मीडिया पर दीपक नांदल ने इस घटना की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। इसमें पैसों के लेनदेन का मामला सामने आया था। इसको लेकर 19 सितंबर को गुरुग्राम के सेक्टर 40 थाने में केस दर्ज किया गया था।

    इस मामले में गुरुग्राम पुलिस और एसटीएफ की टीम जांच कर रही थीं। एसटीएफ यूनिट सेंट्रल गुरुग्राम ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को दीपक नांदल गैंग के मुख्य सदस्य नरेंद्र उर्फ बाबा को मुखबिर की सूचना पर सोहना फरीदाबाद रोड पर लाखूवास कट के पास से गिरफ्तार किया।

    पूछताछ में पता चला कि यह मूल रूप से सोनीपत के कांसडी गांव का रहने वाला है और फिलहाल रोहतक के सेक्टर चार हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी में रह रहा था। इसके पास से एक अवैध देसी पिस्टल और दो कारतूस बरामद किए गए थे।

    इसी पिस्टल से फायरिंग की गई थी। पूछताछ में शूटर मोहित के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद शनिवार को पचगांव केएमपी फ्लाइओवर के पास से इसे भी पकड़ लिया गया। यह आरोपित रोहतक की जनता काॅलोनी का रहने वाला है।

    दोनों आरोपितों से पूछताछ में पता चला कि एमएनआर बिल्डर आफिस पर फायरिंग करने में तीन और शूटरों का हाथ है। उनकी पहचान अरुण, गोकुल व फौजी के रूप में की गई है। एसटीएफ उनकी तलाश कर रही है।

    तीन मामलों में दीपक नांदल का नाम आया सामने

    एसटीएफ ने बताया कि गैंग्स्टर दीपक नांदल पहले एक हरियाणवी म्यूजिक प्रोड्यूसर और रैपर था। दीपक नांदल अब भारत छोड़कर विदेश भाग चुका है तथा विदेश में बैठकर अपने गैंग का संचालन कर रहा है।

    जुलाई 2025 में दीपक नांदल के कहने पर ही उसके साथियों ने गुरुग्राम में हरियाणवी गायक राहुल फाजिलपुरिया पर गोली चलाई थी। उसके बाद अगस्त 2025 में रोहित शौकीन नाम के प्राॅपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इसमें भी दीपक नांदल का नाम सामने आया था।

