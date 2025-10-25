Language
    मोबाइल बंद करके गुरुग्राम में अपने साथी के फ्लैट में छिपा हुआ था विकुल चपराणा, पूछताछ में स्वीकार किया-उससे गलती हुई है

    By Praveen VashishthaEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:27 PM (IST)

    Meerut News: पूर्व भाजपा नेता विकुल चपराणा मोबाइल बंद करने के बाद गुरुग्राम में साथी ऋषभ वशिष्ठ के फ्लैट में छिपा था। विकुल ने ऋषभ को नोएडा से काल करने के बाद अपना मोबाइल बंद कर लिया था। विकुल ने घटना के बाद जिन-जिन नंबरों पर काल कर बातचीत की, पुलिस ने उन सभी को सर्विलांस पर लेकर आरोपित की पड़ताल की। शुक्रवार की रात पुलिस ने गुरुग्राम में घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

    Hero Image

    व्यापारी सत्यम रस्तोगी से नाक रगड़वाने के आरोपित विकुल चपराणा को कोर्ट में पेश करने ले जाती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, मेरठ : पूर्व भाजपा नेता विकुल चपराणा मोबाइल बंद करने के बाद गुरुग्राम में साथी ऋषभ वशिष्ठ के फ्लैट में छिपा हुआ था। विकुल ने ऋषभ को नोएडा से काल करने के बाद अपना मोबाइल बंद कर लिया था। विकुल ने घटना के बाद जिन-जिन नंबरों पर काल कर बातचीत की, पुलिस ने उन सभी को सर्विलांस पर लेकर आरोपित की पड़ताल की। शुक्रवार की रात पुलिस ने गुरुग्राम में घेराबंदी कर विकुल चपराणा को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस पूछताछ में विकुल ने स्वीकार किया कि उससे गलती हुई है। पुलिस इस घटनाक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की राय ले रही है। पूछा जा रहा है कि किस आधार पर आरोपितों पर रासुका की कार्रवाई हो सकती है। शास्त्रीनगर के डी-ब्लाक निवासी व्यापारी सत्यम रस्तोगी रविवार रात करीब 10 बजे दोस्त के साथ तेजगढ़ी चौराहे पर मेहता रेस्त्रां में खाना खाने आए थे। उन्होंने ऊर्जा राज्यमंत्री डा. सोमेंद्र तोमर के कार्यालय के नीचे कार खड़ी कर दी।

    कार खड़ी करने को लेकर मयूर विहार निवासी भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराणा से उनका विवाद हो गया। कीर्ति पैलेस चौकी इंचार्ज गौरव सिंह तथा अन्य पुलिसकर्मियों के सामने विकुल ने सत्यम के साथ मारपीट की और सड़क पर नाक रगड़वाई थी। इस कृत्य में विकुल के साथी हैप्पी भड़ना, आयुष शर्मा और सुबोध यादव भी मौजूद थे। पुलिस उक्त तीनों को जेल भेज दिया। विकुल का पहले ही शांतिभंग में चालान कर दिया था। उसके बाद से विकुल जमानत पर फरार हो गया। विवेचना में सामने आया कि विकुल ने सत्यम रस्तोगी को धमकी देकर पांच लाख की रंगदारी भी मांगी थी। ऐसे में विकुल को दोबारा से गुरुग्राम में साथी मयुर विहार निवासी ऋषभ वशिष्ठ के फ्लैट से गिरफ्तार किया। शनिवार को कोर्ट में पेश कर 14 दिनों के न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। विकुल ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने सत्यम से पहले माफी मंगवाई। उसके बाद जेल भिजवाने की धमकी देकर पांच लाख की रंगदारी भी मांगी थी। विकुल के जेल जाने के बाद भी रस्तोगी परिवार में दहशत का माहौल है, सत्यम रस्तोगी का कहना है कि विकुल चपराणा बड़ा ही खतरनाक हैं, जो अपने साथियों को पीछे लगाकर सत्यम का नुकसान कर सकता है। इसी को लेकर पूरा परिवार दहशत में है। उन्होंने पुलिस को दिए बयानों में भी स्पष्ट कर दिया कि उनके परिवार के साथ कोई भी घटना होती है, उसका जिम्मेदार विकुल चपराणा ही होगा।

    मेडिकल थाने के बाहर लगी विकुल के साथियों की भीड़
    विकुल चपराणा की गिरफ्तारी की सूचना देर रात परिवार और साथियों को मिल गईं थी। तभी से काफी संख्या में लोग मेडिकल थाने के बाहर मौजूद थे। शाम को करीब पांच बजे विकुल को पुलिस कस्टडी में कोर्ट में पेश किया गया। थाने से पुलिस के साथ ही विकुल के समर्थक भी कोर्ट और बाद में जेल तक साथ-साथ पहुंचे है। उनकी वजह से मेडिकल के अलावा भी सिविल लाइन पुलिस को लगाया गया था। ताकि कोई भी गलत हरकत न की जा सकें।