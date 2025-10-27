Sunil Sardhania: पिता की हत्या के बाद राह हुई मुश्किल, कैसे अपराध जगत का कुख्यात चेहरा बना सुनील सरढ़ानिया
पिता की हत्या के बाद सुनील सरढानिया का जीवन बदल गया और वह अपराध की दुनिया में कुख्यात हो गया। कभी सामान्य जीवन जीने वाला सुनील अब सरधना में दहशत का पर्याय बन चुका है। पुलिस उसे और उसके गिरोह को पकड़ने के लिए सक्रिय है, क्योंकि पिता की हत्या के बाद राह मुश्किल हो गई।
संवाद सहयोगी, गन्नौर। शांत और सरल स्वभाव वाले गांव सरढाना निवासी सुनील सरढानिया की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वह अपराध की दुनिया में कुख्यात नाम बन गया। गांव के लोगों को आज भी भरोसा नहीं होता कि वही सुनील आज लूट, डकैती और हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल है।
सुनील के पिता अमर सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सुनील बचपन से ही मानसिक आघात में रहा। पिता की मौत के बाद वह अपने चाचा के साथ गांव में रहने लगा। उसने 10वीं कक्षा तक गांव के स्कूल में पढ़ाई की और फिर अचानक गांव छोड़ दिया। उसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटा।
गांव छोड़ने के कुछ सालों बाद खबर आई कि सुनील किसी गैंग से जुड़ गया और अपराध की राह पर चल पड़ा है। पहले छोटे-मोटे अपराधों से शुरुआत करने वाला सुनील धीरे-धीरे डकैती, फिरौती और हत्या जैसी वारदातों में शामिल होता चला गया।
ग्रामीणों के अनुसार सुनील ने बचपन में कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया। उसका भाई रविंद्र गांव का सरपंच रह चुका है। परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा के बावजूद सुनील का अपराध की ओर झुकाव सबको हैरान कर गया। सुनील पर गन्नौर में भी कई मामले दर्ज हैं।
हाल ही में स्पेशल टास्क फोर्स ने सुनील पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगाया है। जांच में सामने आया कि उसने अपना मूल पता छिपाकर दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव, न्यू अशोक नगर के पते पर पासपोर्ट बनवाया था। एसटीएफ की शिकायत पर गन्नौर थाना में केस दर्ज किया गया था।
