Sunil Sardhania: पिता की हत्या के बाद राह हुई मुश्किल, कैसे अपराध जगत का कुख्यात चेहरा बना सुनील सरढ़ानिया

संवाद सहयोगी, गन्नौर। शांत और सरल स्वभाव वाले गांव सरढाना निवासी सुनील सरढानिया की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वह अपराध की दुनिया में कुख्यात नाम बन गया। गांव के लोगों को आज भी भरोसा नहीं होता कि वही सुनील आज लूट, डकैती और हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल है।

सुनील के पिता अमर सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सुनील बचपन से ही मानसिक आघात में रहा। पिता की मौत के बाद वह अपने चाचा के साथ गांव में रहने लगा। उसने 10वीं कक्षा तक गांव के स्कूल में पढ़ाई की और फिर अचानक गांव छोड़ दिया। उसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटा।

गांव छोड़ने के कुछ सालों बाद खबर आई कि सुनील किसी गैंग से जुड़ गया और अपराध की राह पर चल पड़ा है। पहले छोटे-मोटे अपराधों से शुरुआत करने वाला सुनील धीरे-धीरे डकैती, फिरौती और हत्या जैसी वारदातों में शामिल होता चला गया।

ग्रामीणों के अनुसार सुनील ने बचपन में कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया। उसका भाई रविंद्र गांव का सरपंच रह चुका है। परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा के बावजूद सुनील का अपराध की ओर झुकाव सबको हैरान कर गया। सुनील पर गन्नौर में भी कई मामले दर्ज हैं।