Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Sunil Sardhania: पिता की हत्या के बाद राह हुई मुश्किल, कैसे अपराध जगत का कुख्यात चेहरा बना सुनील सरढ़ानिया

    By Ashish Mudgil Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:57 AM (IST)

    पिता की हत्या के बाद सुनील सरढानिया का जीवन बदल गया और वह अपराध की दुनिया में कुख्यात हो गया। कभी सामान्य जीवन जीने वाला सुनील अब सरधना में दहशत का पर्याय बन चुका है। पुलिस उसे और उसके गिरोह को पकड़ने के लिए सक्रिय है, क्योंकि पिता की हत्या के बाद राह मुश्किल हो गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में मोस्टवांटेड सुनील सरढ़ानिया। जागरण

    संवाद सहयोगी, गन्नौर। शांत और सरल स्वभाव वाले गांव सरढाना निवासी सुनील सरढानिया की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वह अपराध की दुनिया में कुख्यात नाम बन गया। गांव के लोगों को आज भी भरोसा नहीं होता कि वही सुनील आज लूट, डकैती और हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुनील के पिता अमर सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सुनील बचपन से ही मानसिक आघात में रहा। पिता की मौत के बाद वह अपने चाचा के साथ गांव में रहने लगा। उसने 10वीं कक्षा तक गांव के स्कूल में पढ़ाई की और फिर अचानक गांव छोड़ दिया। उसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटा।

    गांव छोड़ने के कुछ सालों बाद खबर आई कि सुनील किसी गैंग से जुड़ गया और अपराध की राह पर चल पड़ा है। पहले छोटे-मोटे अपराधों से शुरुआत करने वाला सुनील धीरे-धीरे डकैती, फिरौती और हत्या जैसी वारदातों में शामिल होता चला गया।

    ग्रामीणों के अनुसार सुनील ने बचपन में कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया। उसका भाई रविंद्र गांव का सरपंच रह चुका है। परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा के बावजूद सुनील का अपराध की ओर झुकाव सबको हैरान कर गया। सुनील पर गन्नौर में भी कई मामले दर्ज हैं।

    हाल ही में स्पेशल टास्क फोर्स ने सुनील पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगाया है। जांच में सामने आया कि उसने अपना मूल पता छिपाकर दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव, न्यू अशोक नगर के पते पर पासपोर्ट बनवाया था। एसटीएफ की शिकायत पर गन्नौर थाना में केस दर्ज किया गया था।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार गैंग्स्टर सुनील सरधानिया 5 दिन की रिमांड पर, फर्जी पासपोर्ट पर भाग गया था विदेश

    यह भी पढ़ें- गैंगस्टर सुनील सरधानिया गिरफ्तार, ज्यूरिख से डिपोर्ट कर लाया गया भारत; हरियाणवी गायक फाजिलपुरिया पर की थी फायरिंग

     

     

     

     