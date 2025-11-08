द्वारका एक्सप्रेसवे पर देश का सबसे महंगा टोल प्लाजा तैयार! दिल्ली-गुरुग्राम का सफर होगा आसान; टोल दरें तय
द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा शुरू करने की तैयारी पूरी हो गई है और टोल की दरें भी निर्धारित कर दी गई हैं। हल्के वाहनों के लिए दर 2.19 रुपये प्रति किलोमीटर और भारी वाहनों के लिए 7.28 रुपये प्रति किलोमीटर होगी। एक्सप्रेसवे दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात को सुगम बनाएगा। आसपास के गांवों के लोगों को टोल में छूट मिलेगी।
आदित्य राज, गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा चालू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। निर्धारित टोल रेट के हिसाब से सिस्टम अपडेट हो गया तो रविवार सुबह आठ बजे के बाद से टोल प्लाजा चालू हो जाएगा। लगभग 29 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वाहन चालकों को 220 रुपये देने होंगे।
24 घंटे के भीतर आने-जाने पर 330 रुपये खर्च पड़ेंगे। बताया जाता है कि यह देश का सबसे महंगा टोल प्लाजा होगा। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों के लिए मासिक पास का प्रावधान किया गया है। 340 रुपये में लोग पूरे महीने एक्सप्रेसवे की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
खेड़कीदौला टोल प्लाजा के नजदीक से लेकर महिपालपुर में शिवमूर्ति के सामने तक लगभग 29 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे है। इसे दो भागों में बांटकर बनाया गया है। गुरुग्राम भाग एक साल पहले चालू हो चुका है। दिल्ली भाग दो महीने पहले चालू किया गया है। टोल रेट निर्धारित किए जाने के बाद रविवार से टोल प्लाजा चालू करने की तैयारी है।
टोल प्लाजा में फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम विकसित किया गया है। इससे टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। इस सिस्टम में वाहन अपनी गति से सीधे निकल जाएंगे। फास्टैग या नंबर प्लेट की मदद से स्वचालित रूप से टोल कट जाएगा। इससे टोल प्लाजा पर ट्रैफिक का दबाव नहीं बढ़ेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले व्यवसायिक वाहनों का भी टोल रेट निर्धारित कर दिया गया है।
हल्के व्यवसायिक वाहनों (एलसीवी) को एक तरफ के लिए 355 एवं दोनों तरफ के लिए 535, ट्रक एवं बस को एक तरफ के लिए 745 एवं दोनों तरफ के लिए यानी 24 घंटे के भीतर जाने-आने पर 1120 रुपये देने होंगे।
खेड़कीदौला टोल प्लाजा से भी निकलना होगा महंगा
रविवार से खेड़कीदौला टोल प्लाजा से भी निकलना महंगा हो सकता है। पहले निजी कार के लिए 80 रुपये टोल देना पड़ता था। अब 95 रुपये देने होंगे। इस तरह टोल दर में सीधे 15 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि 24 घंटे के भीतर जाने-आने पर टोल कम देना पड़ेगा। 145 रुपये में 24 घंटे के भीतर जाना-आना कर सकते हैं।
इस टोल प्लाजा के भी 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए 340 रुपये के मासिक पास का प्रावधान किया गया है। खेड़कीदौला टोल प्लाजा से होकर जो वाहन द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली जाएंगे, उन्हें द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए केवल 125 रुपये देने होंगे यानी द्वारका एक्सप्रेसवे के 220 रुपये में से 95 रुपये खेड़कीदाैला टोल के कम हो जाएंगे।
इसी तरह व्यावसायिक वाहन खेड़कीदौला टोल प्लाजा पर जितना टोल देंगे उतना द्वारका एक्सप्रेसवे के टोल में से कम हो जाएगा। एनएचएआइ के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सिस्टम अपडेट किया जा रहा है।
सिस्टम में यदि किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई तो रविवार यानी नौ नवंबर की सुबह से द्वारका एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा चालू हो जाएगा। दोनों टोल प्लाजा के संचालन की जिम्मेदारी आरआईडी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को दी गई है।
20 किलाेमीटर के दायरे के लिए टोल फ्री होना चाहिए
द्वारका एक्सप्रेसवे वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष याशिश यादव कहते हैं कि दिल्ली इलाके में अभी द्वारका एक्सप्रेसवे का कुछ काम बाकी है। ऐसे में टोल प्लाजा चालू करना उचित नहीं है। दूसरी बात 20 किलाेमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए टोल फ्री की सुविधा होनी चाहिए। बिना सोचे समझे टोल रेट निर्धारित किया गया है।
जो लोग द्वारका एक्सप्रेसवे से निकल रहे हैं, वे फिर से दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से निकलना शुरू कर देंगे। ऐसे में दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर फिर से पहले की तरफ ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार को टोल रेट पर फिर से विचार करना चाहिए।
बता दें कि प्रतिदिन औसतन एक लाख से अधिक वाहन द्वारका एक्सप्रेसवे से निकल रहे हैं। इनमें से लगभग 80 हजार ऐसे हैं जो पहले दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से निकलते थे।
