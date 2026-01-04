रील के चक्कर में जान पर खेला... थार की खिड़की से लटका युवक, Video वायरल

Language
    द्वारका एक्सप्रेसवे पर महिंद्रा थार में एक युवक का खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। युवक कार की खिड़की से बाहर निकलकर वीडियो शूट कर रहा था, ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हो गया है। महिंद्रा थार गाड़ी में सवार एक युवक ने जान जोखिम में डालते हुए कार की खिड़की से बाहर निकलकर स्टंट किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक खिड़की से आधा शरीर बाहर निकालकर वीडियो शूट कर रहा है और कुछ देर तक खिड़की के ऊपरी हिस्से पर ही बैठा रहा। इस दौरान थार तेज रफ्तार से एक्सप्रेसवे पर चल रही थी और अलग-अलग लेन बदलते हुए आगे बढ़ रही थी।

    यह खतरनाक वीडियो थार के पीछे चल रही एक अन्य कार में सवार व्यक्ति ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और गुरुग्राम पुलिस के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की। यूजर ने लिखा कि ऐसे स्टंट से न केवल स्टंट करने वालों की जान खतरे में है, बल्कि हाईवे पर चल रहे अन्य वाहनों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।

    वीडियो वायरल होते ही गुरुग्राम पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर रिप्लाई करते हुए कहा कि मामले का संज्ञान लिया गया है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि वीडियो कब का है और यह घटना द्वारका एक्सप्रेसवे के किस थाना क्षेत्र में हुई है। थार का नंबर प्लेट और अन्य डिटेल्स के आधार पर वाहन मालिक और स्टंट करने वाले युवक की पहचान की जा रही है।

    ऐसे स्टंट सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हैं और दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज रफ्तार पर इस तरह के स्टंट से छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। गुरुग्राम पुलिस ने पहले भी कई ऐसे मामलों में चालान काटे हैं और वाहन जब्त किए हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में पुलिस कितनी सख्ती बरतती है।

     