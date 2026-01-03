Language
    गुरुग्राम में सड़क पर पैदल जा रहे तीन श्रमिकों को पिकअप ने मारी टक्कर, एक की मौत

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:40 PM (IST)

    हेलीमंडी रोड पर पैदल जा रहे तीन श्रमिकों को पीछे से आई पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी। 

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। फरुखनगर थाना क्षेत्र में महचाना गांव के पास हेलीमंडी रोड पर पैदल जा रहे तीन श्रमिकों को पीछे से आई पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में एक श्रमिक की मौत हो गई और दो लोग घायल हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। थाना पुलिस ने केस दर्ज कर पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है।

    मृत श्रमिक की पहचान मूल रूप से बदायूं जिले के इब्राहमपुर गांव के रहने वाले नेवेश के रूप में की गई। मामले में उत्तर प्रदेश के बंदायू जिले के उधोती गांव के रहने वाले महेश ने शिकायत दी। उन्होंने बताया कि वह, नेवेश, ओमवीर व एक अन्य युवक महचाना गांव में श्रमिक का काम कर रहे थे। काम होने के बाद शुक्रवार शाम पांच बजे वह गांव से हेलीमंडी रोड की तरफ पैदल जा रहे थे।

    इसी दौरान पीछे से एक पिकअप गाड़ी ने नेवेश, ओमवीर व एक अन्य युवक को टक्कर मार दी। तीनों सड़क से थोड़ी पर जा गिरे। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से वाहन समेत फरार हो गया। वह तीनों श्रमिकों को लोगों की मदद से अस्पताल ले गए। यहां डाक्टरों ने नेवेश को मृत घोषित कर दिया।