गुरुग्राम में सड़क पर पैदल जा रहे तीन श्रमिकों को पिकअप ने मारी टक्कर, एक की मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। फरुखनगर थाना क्षेत्र में महचाना गांव के पास हेलीमंडी रोड पर पैदल जा रहे तीन श्रमिकों को पीछे से आई पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में एक श्रमिक की मौत हो गई और दो लोग घायल हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। थाना पुलिस ने केस दर्ज कर पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है।

मृत श्रमिक की पहचान मूल रूप से बदायूं जिले के इब्राहमपुर गांव के रहने वाले नेवेश के रूप में की गई। मामले में उत्तर प्रदेश के बंदायू जिले के उधोती गांव के रहने वाले महेश ने शिकायत दी। उन्होंने बताया कि वह, नेवेश, ओमवीर व एक अन्य युवक महचाना गांव में श्रमिक का काम कर रहे थे। काम होने के बाद शुक्रवार शाम पांच बजे वह गांव से हेलीमंडी रोड की तरफ पैदल जा रहे थे।