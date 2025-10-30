Language
    Bulldozer Action: गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों पर जमकर गरजा बुलडोजर, आंखों के सामने तोड़े गए आशियाने

    By Aditya Raj Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:56 PM (IST)

    टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने सोहना के बालूदा गांव में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया, जो 2.75 और 1.5 एकड़ में फैली थीं। तोड़फोड़ में निर्माण, चारदीवारी, डीपीसी और सड़क नेटवर्क को नष्ट किया गया। डीटीपीई ने भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। हरियाणा के नया गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की इन्फोर्समेंट टीम (डीटीपीई) ने पुलिस बल की सहायता से मंगलवार को सोहना शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व एस्टेट गांव बालूदा में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध तोड़फोड़ अभियान चलाया। यह कार्रवाई बुधवार को की गई।

    अभियान के दौरान दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। पहली कालोनी खसरा नंबर 28//2/2, 9/2, 12/1 में विकसित की गई थी, जो लगभग 2.75 एकड़ भूमि पर फैली हुई थी।

    वहीं, दूसरी कॉलोनी खसरा नंबर 47//12/3, 19, 22/1 में पाई गई, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.5 एकड़ था। तोड़फोड़ अभियान के दौरान एक निर्माण, चारदीवारी, 60 डीपीसी (डैम्प प्रूफ कोर्स) और सड़क नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया गया।

    डीटीपीई अमित मधोलिया टीम ने बताया कि भविष्य में भी ऐसी अवैध कॉलोनियों पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि क्षेत्र में नियोजित और वैध विकास को बढ़ावा दिया जा सके।