Bulldozer Action: फरीदाबाद में 14 एकड़ भूमि पर जमकर गरजा बुलडोजर, कार्रवाई से मचा हड़कंप
फरीदाबाद में जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट टीम ने दो गांवों में 14 एकड़ में बन रही अवैध कॉलोनियों को तोड़ा। पाखल और गोठड़ा मोहब्बताबाद में कार्रवाई हुई, जिसमें कई निर्माण ध्वस्त किए गए। एसजीएम नगर में बिना नक्शे के बनी एक दुकान को भी तोड़ा गया, जिस पर दुकान मालिक ने भेदभाव का आरोप लगाया।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में जिला नगर याेजनाकार एन्फोर्समेंट के दस्ते ने बुधवार को दो गांव की 14 एकड़ भूमि पर विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की।
डीटीपीई यजन चौधरी ने बताया कि पाखल गांव में 10 एकड़ और गोठड़ा मोहब्बताबाद गांव में चार एकड़ जमीन पर कॉलोनी काटी गई थी। यहां तीन औद्योगिक शेड, चार चहारदीवारी, 12 डीपीसी और रोड नेटवर्क को तोड़ा गया। यदि यहां दोबारा निर्माण हुए तो मामला दर्ज कराया जाएगा। यजन चौधरी ने बताया कि अवैध कालोनी विकसित नहीं होने दी जाएगी।
बिना नक्शे के बनाई जा रही दुकान को तोड़ा
उधर, एसजीएम नगर के पटेल चौक पर नगर निगम तोड़फोड़ शाखा ने बिना नक्शे के बनाई जा रही दुकान को तोड़ दिया। इस दौरान दुकान मालिक की ओर से काफी हंगामा भी किया गया। इस दौरान पूर्व पार्षद पर दुकान मालिक ने रुपये मांगने का भी आरोप लगाया।
वहीं, निगम के अधिकारियों पर भी पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ पक्षपात की नीति अपनाई जा रही है। दुकानदार का कहना था कि सभी दुकानें एक ही नक्शे से बनी हुई है। फिर उनकी दुकान को ही क्यों तोड़ा गया।
