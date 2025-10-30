Bulldozer Action: फरीदाबाद में 14 एकड़ भूमि पर जमकर गरजा बुलडोजर, कार्रवाई से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में जिला नगर याेजनाकार एन्फोर्समेंट के दस्ते ने बुधवार को दो गांव की 14 एकड़ भूमि पर विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की। डीटीपीई यजन चौधरी ने बताया कि पाखल गांव में 10 एकड़ और गोठड़ा मोहब्बताबाद गांव में चार एकड़ जमीन पर कॉलोनी काटी गई थी। यहां तीन औद्योगिक शेड, चार चहारदीवारी, 12 डीपीसी और रोड नेटवर्क को तोड़ा गया। यदि यहां दोबारा निर्माण हुए तो मामला दर्ज कराया जाएगा। यजन चौधरी ने बताया कि अवैध कालोनी विकसित नहीं होने दी जाएगी।

