Bulldozer Action: गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर, DTPE के एक्शन से मचा हड़कंप

    गुरुग्राम में जिला नगर योजनाकार (DTPE) ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की। बिना अनुमति के बन रही इन कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। DTPE ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

    सोहना शहर थाना क्षेत्र के गांव बालूदा गांव में अवैध कॉलोनी में बने निर्माण को तोड़ता डीटीपीई टीम का बुलडोजर । जागरण

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की इन्फोर्समेंट टीम (डीटीपीई) ने पुलिस बल की सहायता से मंगलवार को सोहना शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व एस्टेट गांव बालूदा में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध तोड़फोड़ अभियान चलाया।

    यह कार्रवाई बुधवार को की गई। अभियान के दौरान दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। पहली कॉलोनी खसरा नंबर 28//2/2, 9/2, 12/1 में विकसित की गई थी, जो लगभग 2.75 एकड़ भूमि पर फैली हुई थी।

    दूसरी कॉलोनी खसरा नंबर 47//12/3, 19, 22/1 में पाई गई, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.5 एकड़ था। तोड़फोड़ अभियान के दौरान एक निर्माण, चारदीवारी, 60 डीपीसी (डैम्प प्रूफ कोर्स) और सड़क नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया गया।

    डीटीपीई अमित मधोलिया टीम ने बताया कि भविष्य में भी ऐसी अवैध कॉलोनियों पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि क्षेत्र में नियोजित और वैध विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

    इससे पहले, नगर निगम गुरुग्राम द्वारा मंगलवार को अवैध निर्माण और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। नोडल अधिकारी आरएस बाठ के नेतृत्व में निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने सेक्टर-33 क्षेत्र में दो निर्माणाधीन कमर्शियल भवनों को तोड़ दिया, जो नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्मित किए जा रहे थे।

    कार्रवाई के दौरान अर्थमूवर मशीन की सहायता से दोनों भवनों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। इस मौके पर निगम के कनिष्ठ अभियंता वरूण वशिष्ठ, पुलिस बल तथा फील्ड स्टाफ मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में बिना स्वीकृत नक्शे के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    इन्फोर्समेंट टीम ने हीरो होंडा चौक से सुभाष चौक तक सड़क के दोनों ओर फैले अतिक्रमण को भी हटाया। इस दौरान सड़क किनारे की रेहडियां, खोखे, टपरीनुमा ढाबे और अन्य अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए।

    टीम ने अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त किया और उन्हें चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि शहर में अवैध निर्माण व अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।