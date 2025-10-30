Bulldozer Action: गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर, DTPE के एक्शन से मचा हड़कंप

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की इन्फोर्समेंट टीम (डीटीपीई) ने पुलिस बल की सहायता से मंगलवार को सोहना शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व एस्टेट गांव बालूदा में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध तोड़फोड़ अभियान चलाया।

यह कार्रवाई बुधवार को की गई। अभियान के दौरान दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। पहली कॉलोनी खसरा नंबर 28//2/2, 9/2, 12/1 में विकसित की गई थी, जो लगभग 2.75 एकड़ भूमि पर फैली हुई थी।

दूसरी कॉलोनी खसरा नंबर 47//12/3, 19, 22/1 में पाई गई, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.5 एकड़ था। तोड़फोड़ अभियान के दौरान एक निर्माण, चारदीवारी, 60 डीपीसी (डैम्प प्रूफ कोर्स) और सड़क नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया गया।

डीटीपीई अमित मधोलिया टीम ने बताया कि भविष्य में भी ऐसी अवैध कॉलोनियों पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि क्षेत्र में नियोजित और वैध विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

इससे पहले, नगर निगम गुरुग्राम द्वारा मंगलवार को अवैध निर्माण और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। नोडल अधिकारी आरएस बाठ के नेतृत्व में निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने सेक्टर-33 क्षेत्र में दो निर्माणाधीन कमर्शियल भवनों को तोड़ दिया, जो नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्मित किए जा रहे थे।