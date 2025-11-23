Language
    Weather Forecast: दिल्ली-NCR में फिर करवट लेगा मौसम, मौसम विभाग ने दिया ताजा अपडेट

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:53 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में मौसम फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी करते हुए तापमान में बदलाव की संभावना जताई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

    गुरुग्राम शहर का नजारा। फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नवंबर के अंतिम सप्ताह में मौसम एक बार फिर करवट लेता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 नवंबर को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है।

    बादलों की मौजूदगी के कारण रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि दिन में भी ठंड पहले जैसी महसूस नहीं हो रही है। मौसम में आ रहा यह उतार-चढ़ाव लोगों को दिन में सामान्य तापमान और रात में हल्की ठंड के बीच उलझाए हुए है।

    पिछले 24 घंटों में शहर का न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से एक से डेढ़ डिग्री अधिक है। वहीं, अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के हल्के प्रभाव से बादलों की स्थिति बन रही है। इससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी और सर्दी में कमी देखी जा रही है।

    दिसंबर में होगी अच्छी सर्दी

    विशेषज्ञों के अनुसार, दिन के समय धूप निकलने के बावजूद हवा में नमी बढ़ी हुई है, जिसके कारण सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होती है, जबकि दोपहर में मौसम सामान्य रहता है। हालांकि, इस बार दिसंबर की शुरुआत में पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा सर्दी पड़ने का पूर्वानुमान है।

    मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आगामी सप्ताह में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसकी वजह से तापमान में अचानक गिरावट आ सकती है। फिलहाल, अगले दो दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और आंशिक बादल छाए रहेंगे।

