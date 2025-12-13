दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए NHAI का अहम कदम, अंडरपास पर लगाएंगे मेटल क्रैश बैरियर

आदित्य राज, गुरुग्राम। पहाड़ी इलाकों की तरह ही गुरुग्राम से लेकर फिरोजपुर झिरका तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के सभी अंडरपास के ऊपर मेटल क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने यह निर्णय फिरोजपुर झिरका इलाके में एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे को देखते हुए लिया है।

जल्द ही इसे लगाने का काम शुरू किया जाएगा। मेटल क्रैश बैरियर एक सड़क सुरक्षा प्रणाली है, जो गैल्वेनाइज्ड स्टील से बनी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में या जहां कहीं भी गहरी खाई होती है वहां मेटल क्रैश बैरियर लगाए जाते हैं। इसमें वाहन टकराकर पीछे हो जाते हैं। इससे हादसा होने की आशंका यानी वाहनों के खाई में गिरने की आशंका कम रहती है।

नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका इलाके में गांव गुर्जर नंगला के नजदीक शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार डंपर एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़ते हुए ऊपर से अंडरपास में गिर गया था। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। एक्सप्रेसवे के सभी अंडरपास के ऊपर किनारे में सीमेंट की रेलिंग है। तेज रफ्तार डंपर की वजह से रेलिंग टूट गई। इस वजह से आसानी से डंपर नीचे गिर गया।

इसे देखते हुए एनएचएआई ने जितने अंडरपास हैं, उसके ऊपर एक अतिरिक्त रेलिंग बनाने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त रेलिंग मेटल क्रैश बैरियर के रूप में होगी। यह रेलिंग सीमेंट की रेलिंग से पहले होगी। इससे डबल रेलिंग हो जाएगी। मेटल क्रैश बैरियर में वाहन टकराने के बाद बैक हो जाते हैं। इससे काफी बचाव हो जाता है।

बहुत तेज टक्कर होने के बाद ही बैरियर उखड़ता है। फिर वाहन आगे चले जाते हैं यानी हादसा हो जाता है। डबल रेलिंग से लाभ यह होगा कि यदि मेटल क्रैश बैरियर उखड़ जाता है तो आगे सीमेंट की रेलिंग से बचाव हो सकता है।

फिरोजपुर झिरका तक लगभग 100 अंडरपास देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कई शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर करने के उद्देश्य से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। यह सोहना के नजदीक गांव अलीपुर से शुरू है। गांव अलीपुर से लेकर फिराेजपुर झिरका तक लगभग 100 अंडरपास हैं। सभी अंडरपास के ऊपर मेटल क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे।

इस भाग पर डंपर, ट्रक, ट्राले अधिक चलते हैं। पिछले दो साल के दौरान कई हादसे हो चुके हैं। शुक्रवार सुबह ऐसा हादसा हुआ जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तेज रफ्तार डंपर एक्सप्रेसवे की रेलिंग को तोड़ते हुए मेडियन (बीच की पट्टी) पर चढ़ गया। फिर आगे अंडरपास की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गिर गया।