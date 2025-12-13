गुरुग्राम में ब्रेकर पर उछलकर गिरी तेज रफ्तार बुलेट, इंजीनियर की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 93 चौकी क्षेत्र में ढोरका गांव के पास शुक्रवार रात तेज रफ्तार बुलेट बाइक ब्रेकर पर उछलकर अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में बुलेट चला रहे एक युवक की मौत हो गई। युवक गुरुग्राम की कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को स्वजन को सौंप दिया।



मृत युवक की पहचान मूल रूप से पंचकूला के रहने वाले 23 वर्षीय दमन कुमार के रूप में की गई। बताया जाता है कि यह एक साल से गुरुग्राम के सेक्टर 92 स्थित रहेजा नवोदय सोसायटी में रह रहे थे और सेक्टर 62 स्थित उसेन इंडिया कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहे थे।