Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में ब्रेकर पर उछलकर गिरी तेज रफ्तार बुलेट, इंजीनियर की दर्दनाक मौत

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:47 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर 93 चौकी क्षेत्र में ढोरका गांव के पास शुक्रवार रात तेज रफ्तार बुलेट ब्रेकर पर उछलकर अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे एक सॉफ्टवेयर इंज ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरुग्राम में तेज रफ्तार बुलेट बाइक ब्रेकर से टकराकर गिरी, जिसमें इंजीनियर की मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 93 चौकी क्षेत्र में ढोरका गांव के पास शुक्रवार रात तेज रफ्तार बुलेट बाइक ब्रेकर पर उछलकर अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में बुलेट चला रहे एक युवक की मौत हो गई। युवक गुरुग्राम की कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को स्वजन को सौंप दिया।

    मृत युवक की पहचान मूल रूप से पंचकूला के रहने वाले 23 वर्षीय दमन कुमार के रूप में की गई। बताया जाता है कि यह एक साल से गुरुग्राम के सेक्टर 92 स्थित रहेजा नवोदय सोसायटी में रह रहे थे और सेक्टर 62 स्थित उसेन इंडिया कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात निजी काम से दमन बुलेट बाइक से कहीं गए थे। रात करीब 11 बजे जब घर वापस जा रहे थे तो ढोरका गांव के पास ब्रेकर पर इनकी बुलेट उछल गई और अनियंत्रित होकर गिर गई।

    हादसे में यह गंभीर रूप से घायल हो गए।आसपास के लोग इन्हें निजी अस्पताल ले गए। यहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे के समय युवक ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। आसपास कहीं भी हेलमेट नहीं बरामद हुआ। वहीं यह भी बताया कि ब्रेकर पर सफेद पट्टी बनी हुई थी। आसपास के लोगों ने बुलेट की रफ्तार तेज बताई है।

    यह भी पढ़ें- डैशकैम न होता तो... रॉन्ग साइड से फूलों से सजी स्कॉर्पियो घुसाई, गुरुग्राम में कार ड्राइवर के साथ दबंगई का वीडियो