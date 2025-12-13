Language
    डैशकैम न होता तो... रॉन्ग साइड से फूलों से सजी स्कॉर्पियो घुसाई, गुरुग्राम में कार ड्राइवर के साथ दबंगई का वीडियो

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:33 PM (IST)

    गुरुग्राम में रोड रेज की घटना में, एक स्कॉर्पियो ड्राइवर और उसके साथी ने गलत दिशा से आकर एक कार सवार को धमकाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में, फूलों ...और पढ़ें

    गुरुग्राम में रोड रेज की घटना।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में एक रोड रेज की घटना सामने आई है, जिसमें गलत दिशा से आ रही स्कॉर्पियो के ड्राइवर और उसके साथी ने एक कार सवार को धमकाया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फूलों से सजी स्कॉर्पियो से दो शख्स को उतरते और ड्राइवर पर चिल्लाते हुए देखा जा रहा है। यह पूरी घटना गाड़ी में लगे डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो पीड़ित शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

    वीडियो में दिख रहा है कि स्कॉर्पियो विपरीत दिशा से आकर गुरुग्राम के रहनेवाले एक शक्स की कार के सामने रुक गई और पूरी सड़क की ट्रैफिक जाम कर दी। घटना सेक्टर 66 के मेन गुज्जर रोड पर AIPL जॉय स्ट्रीट के पास हुई।

    शख्स ने अपने पोस्ट में लिखा, "गलत साइड पर गाड़ी चलाकर आया और पूरी ट्रैफिक रोक दिया। इसके बावजूद दूसरों पर हमला करने के लिए तैयार है। आम लोग इस गुंडागर्दी से खुद को कैसे बचाएं?"

    उन्होंने गुरुग्राम पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को भी वीडियो टैग किया। पुलिस ने पीड़ित शख्स से फोन नंबर और घटना की डिटेल मांगी लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "फोन नंबर क्यों चाहिए? वीडियो में ही बेपरवाह ड्राइविंग, धमकी, उत्पीड़न और पब्लिक न्यूसेंस का पर्याप्त सबूत है न?" गुरुग्राम पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

