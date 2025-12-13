गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विदेशी शराब स्टॉक करने वाला मालिक राजस्थान से अरेस्ट

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार को गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर में मौजूद एक शराब की दुकान के मालिक को दुकान से 4,000 पेटी विदेशी शराब बरामद होने के मामले में गिरफ्तार किया। उसे राजस्थान के झुंझुनू से पकड़ा गया।

आरोपी की पहचान नारनौल के गुरु नानक मोहल्ला निवासी अंकुश गोयल के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में पता चला कि शराब की दुकान के तीन मालिक हैं, जिसमें वह भी शामिल है। दुकान में उसकी हिस्सेदारी है। बरामद विदेशी शराब उसके और एक अन्य पार्टनर के जरिए दुकान में स्टोर की गई थी। उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा।