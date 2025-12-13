Language
    गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विदेशी शराब स्टॉक करने वाला मालिक राजस्थान से अरेस्ट

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:52 PM (IST)

    गुरुग्राम पुलिस ने सिग्नेचर टावर स्थित एक शराब की दुकान के मालिक अंकुश गोयल को 4,000 पेटी विदेशी शराब बरामद होने के मामले में झुंझुनू, राजस्थान से गिर ...और पढ़ें

    पुलिस ने अंकुश गोयल को 4,000 पेटी विदेशी शराब बरामद होने के मामले में झुंझुनू, राजस्थान से गिरफ्तार किया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार को गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर में मौजूद एक शराब की दुकान के मालिक को दुकान से 4,000 पेटी विदेशी शराब बरामद होने के मामले में गिरफ्तार किया। उसे राजस्थान के झुंझुनू से पकड़ा गया।

    आरोपी की पहचान नारनौल के गुरु नानक मोहल्ला निवासी अंकुश गोयल के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में पता चला कि शराब की दुकान के तीन मालिक हैं, जिसमें वह भी शामिल है। दुकान में उसकी हिस्सेदारी है। बरामद विदेशी शराब उसके और एक अन्य पार्टनर के जरिए दुकान में स्टोर की गई थी। उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा।

    इस मामले में अब तक मैनेजर और मालिक को गिरफ्तार किया जा चुका है। मैनेजर फिलहाल पांच दिन की पुलिस रिमांड पर है। एक SIT भी बनाई गई है जो मामले की जांच कर रही है। उनसे यह भी पूछताछ की जाएगी कि विदेशी शराब दुकान तक कैसे पहुंची और इसमें और कितने आरोपी शामिल हैं।